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中國科學家揭開癌症晚期患者「極度消瘦」之謎

記者林茂仁／即時報導
北大研究團隊在實驗室開展腫瘤惡液質研究工作。（新華社）
北大研究團隊在實驗室開展腫瘤惡液質研究工作。（新華社）

北京大學科研團隊最新研究發現，腫瘤細胞產生的細胞因子MIF是致使患者脂肪組織生成能力「不可逆轉」下降，並促進病症發展的「罪魁禍首」。該成果發表於國際學術期刊《細胞-代謝》。

新華社報導，腫瘤惡液質是癌症晚期患者的常見病症，其表現為極度消瘦、身體機能嚴重衰退等，即便給患者持續補充營養也很難使其恢復體重。

腫瘤惡液質嚴重影響患者生活品質，甚至可直接導致患者死亡。但一直以來其發病機制都是醫學難題，目前也缺乏有效治療藥物。揭示腫瘤惡液質的病理機制及關鍵因子並開發干預手段，對改善患者生活質量、增強其對癌症治療的耐受能力及延長患者生存期都具有重要意義。

北京大學未來技術學院院長肖瑞平教授、北京大學分子醫學所研究員胡新立所帶領的團隊，通過小鼠實驗對比分析腫瘤細胞與脂肪幹細胞之間的相互作用，發現腫瘤細胞因子MIF能激活脂肪幹細胞的慢性炎症反應，增強炎症因子分泌，導致脂肪組織纖維化，並削弱脂肪幹細胞分化為成熟脂肪細胞的能力，從而促進了腫瘤惡液質病症發展。

進一步研究發現，肺癌、胃癌及結直腸癌患者血液中MIF水平顯著升高與患者體重下降程度呈現高度相關性。實驗證明，通過遺傳學方法或藥物抑制MIF，能有效緩解脂肪組織的萎縮及其他惡液質的臨床表現。

「癌症晚期患者為何會急速掉體重，怎麼補營養都胖不起來？MIF就是導致脂肪組織不可逆損失的關鍵。」胡新立說，MIF通過與脂肪幹細胞上的受體ACKR3相互作用，促進炎症因子產生，並影響脂肪組織儲存脂肪的能力，因此即便給患者補充再多營養和能量也很難讓患者恢復體重，導致身體機能和抵抗力下降。

胡新立說：「如能解決這個問題，就能讓患者在補充營養情況下，正常發揮脂肪組織的功能，進而保持身體機能，對藥物更耐受、對藥品的選擇也會更廣泛。」

據悉，目前該團隊正致力於MIF抑制劑的研發，以期早日開發出有效藥品，以阻斷腫瘤惡液質發生。

肖瑞平認為，這項成果拓展了人們對於腫瘤惡液質分子機制的理解，為臨床治療提供了新的靶點，有望為改善癌症患者的生活品質和癒後提供新的策略。

腫瘤 癌症

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