批賴清德二二八談話 中國台辦：製造兩岸對立

中國國台辦發言人朱鳳蓮28日表示，民進黨企圖割斷台灣與中國的血脈聯繫，惡意挑動「反中抗中」，撕裂台灣社會，製造兩岸對立，用心極其險惡。記者陳政錄／攝影

今天是「二·二八」事件78周年，總統賴清德 在出席紀念儀式時表示，獨裁者蔣介石犯下滔天大罪，並稱「台灣的主權、民主，台灣人民作主最大的威脅，就是來自中國」等。中國國台辦發言人朱鳳蓮晚間回應稱，民進黨 企圖割斷台灣與中國的血脈聯繫，惡意挑動「反中抗中」，撕裂台灣社會，製造兩岸對立。

中國國台辦28日晚間，就賴清德在「二二八 」紀念儀式上，有關中國加強對台文攻武嚇，進行「統戰」滲透分化，企圖顛覆台灣等的談話，發布發言人答記者問，做出回應。

朱鳳蓮首先表示，發生在 78 年前的「二二八」事件是台灣同胞反抗專制統治、爭取基本權利的正義行動，是「中國人民解放鬥爭」的組成部分。

她接著說，民進黨和「台獨」分裂勢力出於謀「獨」動機，別有用心地利用這一事件，刻意歪曲歷史事實、掩蓋歷史真相，把事件歪曲為「台獨起點」，企圖割斷台灣與中國的血脈聯繫，惡意挑動「反中抗中」，撕裂台灣社會，製造兩岸對立，用心極其險惡。

朱鳳蓮表示，賴清德口口聲聲表示要促進「台灣團結」，但在紀念「二二八」事件時，不僅不基於歷史事實彌合台灣社會裂痕，反而大肆進行政治操弄，鼓吹「台獨」謬論，宣揚分裂主張，炒作「中國威脅」，再次充分暴露其頑固堅持「台獨」分裂、煽動對立對抗、蓄意加劇兩岸緊張的禍心。

朱鳳蓮說，希望廣大台灣同胞堅持正確的歷史觀、民族觀、國家觀，客觀認識「二二八」事件，不要被民進黨當局蠱惑欺蒙，從民族大義和自身福祉出發，堅決反對「台獨」分裂，共同維護台海和平穩定。