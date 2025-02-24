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英媒：中國惠民支出僅GDP6% 低於許多金磚及新興國家

中央社台北24日電
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英國金融時報報導，中國政府用於一般民眾的醫療保健和社會保障等惠民支出，低於大多數收入水準相近的國家，僅占國內生產毛額（GDP）的6%，更低於巴西俄羅斯等多數金磚成員國，以及許多新興國家。

報導引述經濟學家看法指出，政府任何額外支出都應直接用在刺激家庭消費，而不是用在基礎建設投資等傳統領域。

這項報導引用的數據來自世界銀行（World Bank）。報導並指出，雖然中國領導層將在3月舉行、如橡皮圖章般的全國人大會議上宣布新的經濟成長目標，並推出刺激措施以提振疲弱的國內需求，但上述現況將削弱中國官方鼓勵消費以提振疲弱經濟的努力。

報導引用世界銀行數據指出，中國政府每年用在一般民眾，從醫療保健到社會保障等直接受惠的支出，僅占GDP的6%。而中國家庭的總支出，卻占了GDP的38%。

數據顯示，中國被世界銀行列為中高收入國家，但中國政府用來惠民的支出，比例卻低於同為金磚國家的巴西、俄羅斯等多數成員國，也低於許多人均GDP相仿的新興國家，以及已開發國家。巴西的人均GDP略低於中國，俄羅斯則略高於中國。

摩根士丹利（Morgan Stanley）首席中國經濟學家邢自強表示，這凸顯了中國方面增加政府社會福利支出以釋放消費的必要性，如果不進行更深入的社會福利改革，中國民眾就會把錢全部存起來，而不是去消費。

經濟學家預測，中國官方將在3月間召開的全國「兩會」上宣布，把中央政府預算赤字率從GDP的3%提高到4%，並發行更多政府債券以推動經濟成長。中國國務院總理李強日前已表示，內需應該在經濟中發揮「主導作用」，而過去幾年國家已推出了補貼政策以刺激消費。

報導指出，中國幾十年來，雖然將社會福利體系中的退休金及醫保涵蓋範圍擴大到農村地區，範圍遍及14億人口中的大多數，但農村的退休金和醫保支出仍然偏低。專家認為，對高醫療費用及低退休金的擔憂，迫使許多中國工人只儲蓄而不消費。

根據報導，相形之下，與中國同為金磚國家的印度，2021年用在醫療保健和社會保障等支出，是GDP的約4%，但印度的人均GDP只有中國的1/5。

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋林（Lynn Song）表示，與美國相較，中國多數民眾能獲得的退休金額度往往偏低，大多數退休人員需要動用自己的積蓄補充微薄的退休金。這使得中國家庭一代代人都需要謹慎地靠自己，而不像美國民眾般願意使用債務，進而帶動了個人消費。

卡內基基金會（Carnegie Endowment）資深研究員白提斯（Michael Pettis）認為，增強中國消費者信心的最佳方法，就是立即大規模地投入退休金，讓大多數退休人員的退休金增加1倍，就能在他們的支出上反映出來。

退休金 俄羅斯 巴西

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