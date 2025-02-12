用DeepSeek買彩券中獎？中國體彩：AI無法預測

近日有中國網友宣稱按照DeepSeek推薦的號碼買彩券中獎了，相關話題一度衝上微博熱搜冠軍。(路透)

近日有中國網友宣稱按照DeepSeek 推薦的號碼買彩券中獎了，相關話題一度衝上微博 熱搜冠軍。對此，中國體育彩票今天發文強調，大樂透每次開獎都是獨立的，開獎號碼均隨機產生，再強大的AI 也無法預測中獎號碼。

據陸媒紅星新聞，來自安徽蕪湖的李先生近日發文稱，自己按照DeepSeek推薦的號碼來買雙色球，真的中獎了。

李先生用5組DeepSeek推薦的數字下注，合計人民幣10元（約1.37美元），其中一組數字中了「2+1」，「雖然獎金沒多少，但起碼中了」。

報導引述中國福利彩票服務熱線工作人員表示，上述情況是中了六等獎，獎金為5元。

「用DeepSeek買彩票中獎了」11日一度衝上微博熱搜冠軍，引發中國網友關注。不過，多數網友覺得其實就是個巧合；還有網友調侃，「買十塊中五塊，結果還虧了五塊錢」。

據報導，記者在DeepSeek提問：「準備購買5組本期體彩7位數彩票，請預測一下號碼」，DeepSeek回答：「彩票號碼是隨機生成的，無法準確預測。購買彩票應視為一種娛樂方式，而非投資手段。建議您根據個人喜好選擇號碼，並注意理性投注，避免過度投入。祝您好運！」。

DeepSeek在提醒沒有任何方法可以預測和推薦中獎號碼的同時，給出了隨機選號、生日號碼、幸運數字、歷史號碼等幾種選號方式。同時，還給出5組隨機生成的7位數號碼，並表示「僅供娛樂參考」，在回答最後再次提醒購買彩票應當理性。

中國國家體育總局體育彩票管理中心「中國體育彩票訂閱號」今天在微信公眾號發文稱，再強大的AI也無法預測中獎號碼，因為大樂透每次開獎都是獨立的，隨機事件開獎號碼均隨機產生，根本無法預測。

文章強調：「用AI選號和機選本質是一樣的，都是隨機產生一注號碼，中獎概率也和我們自己選的號碼相同，如果有任何人宣稱AI可以預測中獎號碼均是騙人的」。

中國體彩還強調，研究歷史開獎號碼和在「財神廟」刮彩票都不會提高中獎率。「但這些儀式感，可以成為我們的購彩小樂趣，為我們的生活增添色彩，這也是彩票給我們帶來的一種價值」。