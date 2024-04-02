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拜謁黃花崗烈士墓 馬英九泣讀「與妻訣別書」

特派記者廖士鋒／廣州即時報導
前總統馬英九一行於3日上午前往廣州黃花崗七十二烈士墓拜謁。（記者廖士鋒／攝影）
前總統馬英九一行於3日上午前往廣州黃花崗七十二烈士墓拜謁。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九3日開展此行在廣東省最後一天的行程，先到黃花崗七十二烈士墓拜謁、再到黃埔軍校舊址參觀，而後到中山大學與學生座談。由於一早花蓮外海發生大地震，馬英九先表示慰問，並在黃花崗烈士墓，提到「創建民國」並，讀誦林覺民「與妻訣別書」，感動得快要泣不成聲。

馬英九上午先前往黃花崗七十二烈士墓，參觀後向媒體發表感言，首先指出「今天早上看到新聞，花蓮外海發生大地震，希望大家一切平安」。隨後中國國台辦也強調中國有關方面高度關切災情、誠摯慰問受災台灣同胞，願提供救災協助。

在黃花崗致詞時，馬英九提到，113年前國父孫中山先生領導同盟會在黃花崗起義，包括兩位台灣的義士，羅福星烈士來自苗栗，許贊元烈士來自於台南，英勇犧牲的72位烈士，拋頭顱、灑熱血，慷慨就義，感動了無數人，才有後來推翻清朝政府，創建民國，結束了幾千年的君主專制的辛亥革命。

他高度推崇黃花崗之役，提到孫中山評論「然其影響世界各國實非常之大，而我海內外之同胞，無不以此而大生奮感」，又說他在《黃花崗烈士事略》序文中高度評價黃花崗起義，指「是役也，碧血橫飛，浩氣四塞，草木為之含悲，風雲因而變色，全國久蟄之人心，乃大興奮。怨憤所積，如怒濤排壑，不可遏抑，不半載而武昌之大革命以成。則斯役之價值，直可驚天地、泣鬼神，與武昌革命之役並壽」。

馬英九表示，黃花崗起義所有犧牲烈士的年紀平均29歲，他們的行業有醫生、工人、學生或是軍人，本來都有很好的前途，但卻選擇了在最青春年華的時候，犧牲小我，成全大我，為國家民族更美好的未來付出他們寶貴的生命。

接著馬英九提到，自己讀到林覺民烈士「與妻訣別書」其中非常的感人，他旋即念出其中一段，不停啜泣，馬英九唸道，「吾今已此書與汝永別矣，吾作此書，淚珠與筆墨齊下，不能竟書而致擱筆」、「吾至愛汝，即此愛汝一念，使吾勇於就死也。吾自遇汝以來，常願天下有情人都成眷屬；然遍地腥羶，滿街狼犬，稱心快意，幾家能夠？」、「吾充吾愛汝之心，助天下人愛其所愛，所以敢先汝而死，不顧汝也。汝體吾此心，於啼泣之餘，亦以天下人為念，當亦樂犧牲吾身與汝身之福利，為天下人謀永福也」。

馬英九強調自己每次讀到這段，「常常淚流滿面，真正為這些革命先烈犧牲奉獻的精神感動不已」。對黃花崗烈士墓的保存現況，馬英九讚揚指「黃花崗精神是生生不息地傳遞下去」，期盼這個「黃花崗精神」能夠不斷傳承，「讓後代子孫，兩岸的中國人，都能永遠記得這些先聖先賢為我們的犧牲與奉獻」。

馬英九 地震 福利

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