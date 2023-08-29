中國軍機又逾海峽中線 蔣萬安：兩岸愈緊張愈需交流

台灣台北市長蔣萬安出訪上海。(記者林麗玉／攝影)

台灣台北市長蔣萬安出訪上海，但再度有中國軍機逾越海峽中線，蔣萬安在上海受訪重申，大環境越困難時候、兩岸關係愈緊張時候，愈需要交流、溝通及對話，這是他的堅定立場，相信也是符合大部分台灣民眾期待，大家不希望兵凶戰危，大家期待的是和平與繁榮。

媒體也問蔣萬安是否會趁這次的雙城論壇，向對岸表達農產品輸中等議題？蔣萬安表示，北市府過去與上海簽訂各方面備忘錄，包括體育、智慧醫療、文化藝術、觀光 旅遊等都有各方面的互動，過去2016至2019年也有很多，如海峽盃籃球賽、上海龍舟賽等，但先前很可惜遇到疫情 三年停下來，現在疫情後恢復舉辦實體雙城論壇，希望奠基過去的基礎上，持續推動市政的交流與互動。

由於蔣萬安今天在出發前，在松山機場聯訪時強調，台灣是一個開放社會，中華民國 是一個民主國家，中華民國在台灣，媒體問，是否此會會提到台灣、中華民國等詞彙？蔣萬安說，他就是秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則來進行市政交流，台灣陸委會也說雙城論壇就是市政交流，而且願意提供適當協助，「我就是以台北市長身分，奠基過去兩位市長，所營造雙城論壇架構之下，進行城市之間的市政交流。」