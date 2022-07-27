我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瞻仰母遺容 棺中驚見他人 韓裔求償葬儀社5000萬

快看世界／沙烏地花大錢 建105英里長的未來城市

「二舅」殘而不廢爆紅中國網路 帶來正能量與反思

中央社台北27日電
描寫農村殘障老人生活及閱歷、題為「二舅治好了我的精神內耗」的短片，近日在中國網路爆紅。(圖截取自嗶哩嗶哩「衣戈猜想」)
描寫農村殘障老人生活及閱歷、題為「二舅治好了我的精神內耗」的短片，近日在中國網路爆紅。(圖截取自嗶哩嗶哩「衣戈猜想」)

描寫農村殘障老人生活及閱歷、題為「二舅治好了我的精神內耗」的短片，近日在中國網路爆紅。主人翁「二舅」殘障但知足的心境既讓人感到暖心，也凸顯中國農村特別是老人的困境。

這部爆紅的短片也引起了中國網路上不同面向的思考。有人認為，「二舅」在坎坷境遇中仍能奮力面對，能反映出人性的光輝面，是中國社會難得的溫暖價值；但也有人認為，這部短片在中國當今的言論環境中能存活，特別是連央視等官媒都加入報導行列，反而有「營造正向輿論」的意圖。

這部「回村三天，二舅治好了我的精神內耗」影片長約11分鐘，25日首先被發布在中國影音平台嗶哩嗶哩（B站），之後被轉發到新浪微博、微信等社群平台。24小時內在B站的點閱量就直逼2000萬次，在微博的討論數量更超過3億次。

（影音來源：中國日報YouTube頻道）

這部被中國網友暱稱為「二舅」的短片，是曾在北京一所私立中學擔任歷史教師、網名「衣戈猜想」的唐浩所拍攝，而主角則是住在老家的二舅。內容提到，他的二舅小時候學業優秀，有「天才少年」之稱。但初中時，因為被沒有醫師資格的「赤腳醫生」誤診，導致左腿終身殘廢，從此命運多舛。

片中指出，從此左腳拄著拐杖度日的二舅，卻自學木工等技能，逐漸成為除了智慧型手機、汽車、電腦外，「村子裡一切有的東西」都能修得好的人物，能承包起全村的器具維修，成為在逆來順受下終能養活自己的人物。

除了能自立更生，更難得的是這位現年66歲的二舅，如今仍然在山村的老家裡，獨力奉養著高齡88歲的母親，也就是唐浩的外祖母。

影片推出後，感動了不少中國網友。有人表示，「二舅」像是「故事裡走出來的人物」，但又「重疊了很多人的身影」，在中國的每個角落，好像都有個像「二舅」一樣認真活著的人。也有人認為，平常看到的總是糟心的消息居多，但中國民間還是有許多這樣勵志的故事，應該多多發掘。

還有人對標題「二舅治好了我的精神內耗」頗感興趣。作者唐浩對此表示，自己處於年滿30歲剛離職、沒有想好下一步做什麼的階段，日前才帶著妻兒回了一趟老家，並由自己寫文案，妻子拍影片，沒想到一炮而紅。但在二舅的山村裡，除了二舅，幾乎沒人知道這部短片。

影片走紅後，中國官媒趁勢切入宣傳正能量。其中，央視就使用「二舅總有辦法」字樣作為報導的圖卡標題。一時之間，「二舅」成了中國網路上充滿溫暖及「正能量」的代名詞。

然而，官媒的介入也引起一些質疑聲音。有網友表示，「二舅」的遭遇，反映了當權者推動「赤腳醫生」下鄉的荒謬，註定了一生必須與拐杖為伍。但在中國，像「二舅」這麼正向的殘障人士，真的多嗎？

還有網友指出，「二舅」老家的樣貌，充分反映了中國農村老化凋敝的一面。但這部影片卻避開了像日前四川涼山蹲在地上吃婚宴、凸顯貧窮的尷尬，強調的則是主角逆境中求生存的一面，「正能量滿滿」，難怪能在當今的環境中存活走紅，還能受官媒青睞。

網友說，在失業率上揚人心浮動的時代，「太需要這樣的暖心故事了」。

微博 智慧型手機 社群

上一則

針對波洛西訪台 胡錫進：中方要做好全面攤牌準備

延伸閱讀

江西國控員工炫富事件 官媒：送上門的「嚴世蕃」 別放過

江西國控員工炫富事件 官媒：送上門的「嚴世蕃」 別放過
官媒指反中亂港 社民連：不會解散

官媒指反中亂港 社民連：不會解散
中印邊境衝突將和解？中媒：已有一方拿出方案並討論

中印邊境衝突將和解？中媒：已有一方拿出方案並討論
AI技術已能寫出通順文章及短片 學界憂產出「假消息」

AI技術已能寫出通順文章及短片 學界憂產出「假消息」

熱門新聞

中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
中國傳出有女子攜父母參加湖南旅行團，因為購物遭導遊辱罵，父親心臟病發猝死。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

2022-07-23 10:41
眾院議長波洛西計畫訪台，引起不少討論。（美聯社）

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

2022-07-23 11:53
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27
俄軍將使用中國製的紅箭12反坦克導彈。此導彈整套重約22公斤，適合單兵作戰。（取材自微博）

俄媒：中國製紅箭12反坦克導彈 將對付北約援烏坦克

2022-07-23 23:01

超人氣

更多 >
社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元

35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元
卸任後首回華府演說 川普批拜登、稱讚習近平

卸任後首回華府演說 川普批拜登、稱讚習近平
英保守黨魁選舉電視辯論主持人突暈厥 直播中斷

英保守黨魁選舉電視辯論主持人突暈厥 直播中斷