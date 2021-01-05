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同源性99% 青島發現英國變種病毒

記者賴錦宏／即時報導
青島發現英國變種新冠變毒。（新華網資料照）
青島發現英國變種新冠變毒。（新華網資料照）

山東省疾病預防控制中心周二（5日）晚間通報，指經分析青島報告的1宗英國輸入病例樣本後，發現與近期高度關注的英國變種毒株序列高度同源。該病例成為山東省第一宗輸入的新冠病毒突變體感染病例，是中國繼上海及廣東後，再有省市出現英國變種病毒。

據山東省衞健委官方微信公眾號，病毒性傳染病防制所所長寇增強表示，山東省疾控中心對該病例進行病毒全基因組測序，成功獲取全基因組序列。經過同參考序列比對分析，該輸入病例序列與英國變異病毒毒株序列，相比同源性達到99.99%。

山東省疾病預防控制中心表示，針對入境人員，該省實行嚴格的閉環管理。患者在入住酒店隔離期間採樣檢測出確診後，已被送至醫療機構診斷並接受治療。青島市部門嚴格執行「加密檢測」、「閉環轉運」等措施，強調入境人員中發現的確診病例或無症狀感染者，都不可能進入普通社區，呼籲公眾無需恐慌。

山東省衞健委官方微信公眾號透露，1月4日，山東省疾病預防控制中心完成對青島報告的1例英國輸入病例樣本全基因測序分析，經比對，與近期高度關注的英國變異株序列高度同源。該病例為山東省第一例輸入的新冠病毒VUI-202012/01突變體感染病例。山東也是繼上海、廣東後第三個發現變異株的省份。

針對入境人員，山東省實行嚴格的閉環管理。該病例在入住酒店隔離期間採樣檢測出陽性後，被立即送定點醫療機構診斷並接受治療，整個過程都處在嚴格的閉環管理之中。

據山東省疾病預防控制中心病毒性傳染病防制所所長寇增強介紹，山東省疾控中心對這一病例進行了新冠病毒全基因組測序，成功獲取該病例全基因組序列，同參考序列比對分析，該輸入病例序列為新冠病毒歐洲家系L2.1型，與近期高度關注的英國變異株序列（VUI-202012/01或B.1.1.7突變株）相比同源性達99.99%。

英國 檢測 微信

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