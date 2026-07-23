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佛州坦帕機場安檢外包 激怒工會和政府雇員

記者胡玉立／即時報導
佛州坦帕國際機場宣布準備將安檢工作外包給私人企業，預計最快2027年5月完成私有...
佛州坦帕國際機場宣布準備將安檢工作外包給私人企業，預計最快2027年5月完成私有化轉型，激怒聯邦運輸安全管理局雇員及其工會。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：坦帕國際機場宣布將安檢外包給私企，最快2027年5月完成轉型。
  • 重點二：AFGE批評私有化將削弱航空安全，並可能導向全面安檢私營化。
  • 重點三：機場方主張外包可減少停擺衝擊，並提升彈性與旅客體驗。

川普政府大力推動全國機場私有化之際，佛州坦帕國際機場 (TPA) 本周稍早宣布，為減少混亂和延誤，TPA準備將安檢工作外包給私人企業，預計最快2027年5月完成私有化轉型；還有其他機場也在行動中。每日郵報（Daily Mail）報導，此舉激怒了原先負責機場安檢及保全工作的聯邦雇員及其工會。

代表全美400個機場、4萬7000名運輸安全管理局（TSA）工作人員的美國政府雇員聯合會（AFGE）21日聲明指出，私有化將降低機場安全，目的主要是營利而非提高效率。

AFGE全國主席凱利(Everett Kelley)表示，「這與國會在2001年9月11日恐怖攻擊後建立的航空安檢體系截然不同，是重大背離和倒退」；「如此重大變革不該在沒有國會、公眾、地方機場當局及TSA員工參與的情況下，閉門造車。」

AFGE提到，川普政府2027財年聯邦預算案計畫裁減8400個聯邦機場安檢人員職位，約占TSA安檢人員總數14%。凱利表示，這顯示川普政府最終目標是「將所有航空安檢職能私有化」。

但機場官員堅稱，此舉是為保護機場運作，降低混亂與中斷風險。TPA公關經理齊默(Beau Zimmer)表示，「私有化改革，可以降低聯邦撥款中斷或政府停擺造成的營運中斷風險，我們也可以更靈活探索新的安檢基礎設施和技術，提升客戶體驗。」

TSA今年5月宣布名為TSA Gold+的公私合作模式，允許私人承包商透過雇用人員和管理保全設備，監督機場安保營運。除了佛州坦帕機場選擇加入，愛荷華州得梅因國際機場也已公開表示正在「探索」TSA Gold+計畫，南卡羅來納州查爾斯頓國際機場則宣布正式朝過渡推進。

AFGE佛州北部和中部地區分會主席芬利(Chris Finlay)接受坦帕灣時報(Tampa Bay Times)採訪時表示，坦帕國際機場的私有化舉措，是對那些在政府停擺期間繼續無薪工作的員工「搧了一耳光」。

去年底聯邦政府創紀錄停擺長達43天以及今年上半年多次部分政府停擺，導致TSA員工領不到薪水，許多人拒絕上班，等待安檢的旅客必須花好幾個小時才能通關。

精華 FAQ

  • 機場方面表示，外包可降低聯邦撥款中斷或政府停擺造成的營運風險，也能更靈活導入新安檢基礎設施與技術，藉此減少混亂、延誤並提升旅客體驗。

  • AFGE認為私有化的核心目的是營利而非安全，可能降低機場安保水準，且這與911後建立的航空安檢體系背道而馳，甚至可能成為全面私營化的起點。

  • TSA今年5月推出TSA Gold+公私合作模式後，除了坦帕機場外，得梅因國際機場已表示正在探索，查爾斯頓國際機場則已宣布正式朝過渡推進。

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