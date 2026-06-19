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有味道被舉報...南喬州非法種逾萬大麻 6中國人被判刑

有味道被舉報...南喬州非法種逾萬大麻 6中國人被判刑

編譯盧炯燊／即時報導
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喬州六名中國人因經營非法大麻場被判刑。(示意圖，美聯社)
喬州六名中國人因經營非法大麻場被判刑。(示意圖，美聯社)

喬州屢次破獲由中國人經營的非法室內大麻場，最新一起是一間大麻場傳出氣味遭人舉報而搗破一個販毒集團，行動中逮捕八名中國人，其中六人分別判刑29個月至30個月不等。

喬州地方電視WSB TV報導，涉案大麻場位於喬州東南部皮爾斯郡(Pierce County)，2023年7月，一間房屋多次傳出大麻氣味，警方收到舉報後即展開調查，其後順藤摸瓜在毗連的布蘭特利郡 (Brantley County) 再發現另一間大麻屋。

警方經監視及搜查，發現這兩個大型室內大麻種植窩點，配備完整的灌溉系統、植物生長燈以及其他多個生產設施，總共種植1.5萬株大麻。

在整個行動中，警方先後逮捕八名中國人，分別是54歲的黃夏文(Hiawen Huang，以下皆為音譯)、61歲的袁嚴鴻(Yim Hung Yuen)、36歲的陳慧書(Chen Hui Shu)、35歲的馬金鵬(Jin Peng Ma)、68歲的黃樂才(Le Cai Huang)、41歲的鄧偉勝(Wei Sheng Deng)、65歲的朱勝兵(Zhu Sheng Bing)及54歲的馬志勇(Zhi Yong Ma)。

聯邦司法部2024年12月正式提出起訴，指八人由2023年7月1日至2024年2月23日合作分銷數以噸計大麻。部分人更被加控非法藏有槍械罪，其中黃夏文與袁嚴鴻二人獲保釋後不知去向，調查人員相信有可能已逃返中國。

其餘六人早前裁定罪成，分別判監29個月至30個月不等，部分人刑滿後仍須接受監管3年。他們並非美國公民，刑滿後會遣返中國。涉案的兩間大麻屋已於2026年3月被政府沒收。

喬州南區聯邦檢察官希普(Margaret E. Heap)形容，兩個大型非法大麻場的搗破，以及六人檢控罪成，是成功瓦解喬州南部一個大型毒品分銷網，執法人員對社區作出了巨大貢獻。

美國緝毒局亞特蘭大分局負責人鄭再(Jae W. Chung，音譯)也指出，成功搗毀這個販毒網絡，是傳遞一個明確訊息，就是聯邦、州及地方政府的三級執法夥伴，一定會全力識別、調查及瓦解威脅社區安全的犯罪組織。

精華 FAQ

  • 案件起於皮爾斯郡一間房屋多次傳出大麻氣味，警方接獲民眾舉報後展開調查，並循線在鄰近的布蘭特利郡再發現另一處室內大麻種植點。

  • 警方監視及搜查後，發現兩處皆屬大型室內種植窩點，內有完整灌溉系統與生長燈等設備，合共種植約1.5萬株大麻。

  • 行動中共有八名中國人被捕，檢方指控他們分銷數以噸計大麻；其中六人已被判監29至30個月，部分需受監管三年，刑滿後將遣返中國。

喬州 大麻

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