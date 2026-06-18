全盲華生劉浩 在黑暗中用琴鍵彈奏人生樂章

劉浩感謝母親康桂芹支持陪伴。(家人提供)

來自中國、曾多次在紐約及新澤西州 登台演出的視障鋼琴學子劉浩，順利完成大學學業，從約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)皮博迪音樂學院(Peabody Institute)畢業。他憑藉學業表現與音樂才華，一舉榮獲 兩項畢業大獎，成為本屆畢業典禮上的關注焦點。

這場畢業典禮在Miriam A. Friedberg音樂廳舉行。典禮上，劉浩身著學士服，在工作人員引導下走上舞台，與院長布朗斯坦(Fred Bronstein)握手接受祝賀。

在隨後的榮譽表彰環節，劉浩更兩度成為全場矚目的焦點。他同時榮獲了表彰其鋼琴專業領域傑出成績的「Frances M. Wentz Turner Memorial Award」，也拿下大學部器樂畢業生音樂理論成績最優秀的「Azalia H. Thomas Award」大獎。

對於一名全盲的視障學生而言，這兩項榮譽背後凝聚了無法想像的血汗。除了鋼琴演奏訓練，他還需要完成大量音樂理論、音樂史及綜合課程學習。普通學生可以直接閱讀教材和樂譜，而劉浩則需要

借助讀屏軟體、盲文顯示器、錄音資料以及強大的聽覺記憶能力進行學習。每一份樂譜、每一次排練、每一門課程背後，都凝聚著比常人更多的努力與堅持。

四年來，劉浩的學業成績始終名列前茅，GPA長期維持在3.9以上。大一結束時，他幾乎所有科目都拿到了A。面對難度隨年級攀升的音樂史與綜合課程，他從未降低對自己的要求。

回顧追夢之路，四年前劉浩與母親康桂芹從中國遠赴美國求學，面對全然陌生的語言環境與生活考驗。所幸皮博迪音樂學院提供了全方位的無障礙支持，包括盲文打印設備、點顯器與學習輔助；課堂上，教授們更貼心地將所有板書口述說明，並在課後提供個別輔導，給予他平等且充滿尊重的成長環境。

在隨後的約翰霍普金斯大學全校畢業典禮上，校長丹尼爾斯(Ronald J. Daniels)也與劉浩握手致賀。

這段充滿挑戰的大學歷程已畫下圓滿句號，而劉浩的學習之路並未止步。他已考取位於波士頓的新英格蘭音樂學院(New England Conservatory)研究所，將於今年9月繼續深造，開啟另一段新的音樂旅程。

劉浩與導師斯塔克曼教授。(家人提供)

視障鋼琴學子劉浩。(家人提供)

校長丹尼爾斯(Ronald J. Daniels)也與劉浩握手致賀。(家人提供)

劉浩上台領取畢業證書時，贏得熱烈掌聲。(家人提供)