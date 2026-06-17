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密西西比警追逃逸沃爾瑪竊賊 打死車內嬰兒

編譯彭馨儀／即時報導
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密西西比州塞納托比亞警局。 14日下午當地發生一起疑似商店竊盜案，員警對企圖逃逸...
密西西比州塞納托比亞警局。 14日下午當地發生一起疑似商店竊盜案，員警對企圖逃逸的車輛開槍，造成一名1歲男嬰不幸身亡。(美聯社)

密西西比州塞納托比亞(Senatobia) 14日下午一起疑似商店竊盜案中，警方對企圖逃逸的車輛開槍，造成一名1歲男嬰不幸身亡。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，案發店點位於田納西州曼菲斯(Memphis)南方約40哩的塞納托比亞沃爾瑪商店(Walmart)停車場，男嬰科恩·威利(Kohen Wiley)當時與母親及一名家族朋友在車內。

「威利的母親說她當時試圖告訴警察車裡有嬰兒，警方還是開了槍，我們決心為寶寶伸張正義，奪回他被奪走的生命，」民權律師克倫普(Ben Crump)表示。

密西西比州調查局(Mississippi Bureau of Investigation，MBI)聲明，警方抵達時，發現2名嫌犯與1名未成年兒童正從商店逃進一輛車裡。員警試圖攔截，但差點被故意撞上，員警隨即開槍射擊。駕駛隨後將車開往附近醫院，男嬰在醫院被宣告死亡，車上另有一人重傷，執法人員則無傷亡。

塞納托比亞警方14日於臉書表示，將完全透明隨調查核實公布資訊。泰特郡警長辦公室(Tate County Sheriff's Office)當時也在場協助，並請大眾為死者家人祈禱。

社區倡導者布里奇斯(Marquell Bridges)在臉書發文指出，這名母親並未偷竊也非共犯，「幾分鐘前，她還抱著孩子蹦蹦跳跳地走向汽車，她不是在逃避盜竊，原本平常的一天，逗孩子玩然後上車，卻變成一名母親生命中最痛苦的一天。」他呼籲警方公布執法密錄器與監控畫面。孩子的祖父海恩斯(Carlos Haynes)也痛訴，威利的生命在開始前就被扼殺了。

密州公共安全廳長廷德爾(Sean Tindell)表示，在調查完成並移交總檢察長辦公室前，不會公布畫面與證據，懇請民眾保持耐心。

塞納托比亞市16日聲明將全力配合調查局，並向家屬表達哀悼。沃爾瑪發言人也聲明，對塞納托比亞門市發生的心碎悲劇感到哀痛，並正全力配合警方。

精華 FAQ

  • 事件發生在塞納托比亞一間沃爾瑪停車場，距孟菲斯南方約四十哩。警方到場時，兩名嫌犯正和一名未成年兒童一起逃進車內。

  • 密西西比州調查局說，員警攔截時差點被車輛故意撞上，因此開槍射擊。車內一歲男嬰送醫後死亡，另有一人重傷，警方無人受傷。

  • 民權律師與社區人士質疑警方在知道車內有嬰兒後仍開槍，要求公開密錄器與監視畫面；州府則表示待調查完成後才會公布證據。

田納西州 沃爾瑪

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