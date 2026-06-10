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維州大巴車禍華人司機首出庭 律師稱他非常「後悔內疚」

編譯彭馨儀／即時報導
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維吉尼亞州5月29日凌晨發生的5死44傷連環車禍，肇事駕駛董靖生(Jing Sh...
維吉尼亞州5月29日凌晨發生的5死44傷連環車禍，肇事駕駛董靖生(Jing Sheng Dong，音譯)，10日上午首次出庭。（美聯社）

上月在維吉尼亞州I-95州際高速公路引發連環車禍、造成5死44傷的大客車駕駛董靖生(Jing Sheng Dong，音譯)，10日上午首次出庭，律師表示，「當他在醫院醒來知道有人在事故中喪生後，多次表達歉意，非常後悔很內疚。」董靖生目前面臨5項過失殺人罪(Involuntary Manslaughter)，以及1項危險駕駛罪(Reckless Driving)指控。每項過失殺人罪最高可判處10年有期徒刑。

華盛頓郵報報導，5月29日凌晨2時35分左右，來自紐約市史泰登島(Staten Island)董靖生駕駛紐約開往北卡羅來納的大客車，在維州斯塔福德郡(Stafford County) I-95施工路段未能及時減速，追撞前方車流，造成連環大車禍。

維州檢察官奧爾森(Eric Olsen)表示，為了避免不必要延誤，所有指控將合併審理，6月22日提訊，董男將再次出庭，屆時將初步敲定審理日期。

10日當天，董靖生因腦震盪、挫傷，剛動完內臟手術而坐在輪椅上出庭。律師表示，由於董董靖生「英語能力有限」，法庭特別為他安排中文(普通話)口譯員。車禍發生後，聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)曾在社群平台X上批評涉案大客車司機不會說英語「令人無法接受」，並強調將嚴厲打擊不會說英語的大客車司機。

警方透露，董靖生9日出院後隨即被移送於拉帕漢諾克地區監獄(Rappahannock Regional Jail)收押。

目前國家運輸安全委員會(NTSB)與維州州警正持續調查此案。根據線上法庭紀錄，董靖生是危險駕駛慣犯，包括2025年在維州科洛尼爾海茨(Colonial Heights)在限速55哩路段以時速73哩超速行駛被判有罪、今年5月在新州因不服從警方信號指示被罰款，還有董靖生也坦承今年3月在馬里蘭州駕駛北卡羅來納註冊的大客車超速，在限速50哩路段以時速72哩行駛。對此，辯護律師表示，「我們知道他有這些前科，但我對這些案件一無所知。」

在維州駕車造成5死44傷的大客車駕駛董靖生(音譯)。(拉帕漢諾克地區監獄/提供)
在維州駕車造成5死44傷的大客車駕駛董靖生(音譯)。(拉帕漢諾克地區監獄/提供)

精華 FAQ

  • 他目前被控五項過失殺人罪與一項危險駕駛罪；若過失殺人罪全部成立，每項最高可判十年有期徒刑，整體刑責相當重。

  • 事故發生於5月29日凌晨，董靖生駕駛北上大巴在維州I-95施工路段未及減速，追撞前方車流，最終釀成5人死亡、44人受傷。

  • 檢方表示為避免延誤，將把所有指控合併審理；案件訂於6月22日再度提訊，屆時法院將初步敲定正式審理日期。

維州 華人 華盛頓郵報

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