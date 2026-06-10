大逃港倖存者新州拜祭遇難逃港知青 籲歷史教訓不能遺忘

來自紐約及世界各地的逃港知青及其親屬後代在位於新澤西的「逃港罹難知青紀念碑」前拜祭當年未能成功抵達自由之地的同行者。主辦方呼籲人們勿忘那段由共產主義運動帶來的災難史，並避免歷史教訓重演。(主辦方提供)

來自全美和世界各地的近200名「大逃港」倖存者及遇難者親友日前在新澤西 恆福陵園舉辦年度拜祭儀式，悼念罹難同儕，並呼籲世人多加了解這段由共產主義運動帶來的人間悲劇。

「逃港罹難知青紀念碑」2022年落成於新澤西恆福陵園內，出資捐助者主要是在文化大革命期間為躲避共產主義政治迫害而泅渡橫跨海灣、逃亡至香港 的廣東籍人士。據介紹，紀念碑上現有430個逃港過程中罹難者的姓名，他們都是根據尚在人世的見證者的回憶，相互交叉印證才有幸被從歷史長河中打撈出來的，根據親歷者和研究者的說法，真實遇難人數遠比這個數字更高。

紀念碑建成後，「大逃港」倖存者每年夏季都會在碑前拜祭，拜祭者以焚香、獻花、敬獻悼詞等傳統禮儀致敬亡魂，同時向收留了他們的自由之地香港和美國表達感恩之情。主辦方介紹，本年度的參與者中，不僅有長住紐約、新澤西和東北地區的倖存者，還包括來自世界各地的逃港知青後代，以及致力於研究這段歷史的青年學者。比如，逃港者何萍儀本次專程帶著兩個孫輩從澳洲雪梨前來參加拜祭，行程幾乎跨越半個地球；而來自馬里蘭的傳道者Manny Perlman雖非親歷者，但也來到紀念碑前，奉上了他為罹難者創作的歌曲「自由的潮汐」。

主辦方表示，祭拜活動除了緬懷數十年前未能成功抵達自由海岸的同行者，也是為了「自己的歷史自己搶救」，用自己的方式盡力保全這段尚未被史家廣泛納入視野的當代史，以避免相似的歷史教訓重演。