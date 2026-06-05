與巴西互惠生婚外情 維州男殺妻嫁禍判無期

與寄宿家中的互惠生發生婚外情，設局謀殺妻子和另一男子的維吉尼亞州男子班菲爾德，2日被判無期徒刑。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 維州男子班菲爾德與巴西互惠生合謀殺妻，被判無期徒刑。

維州男子班菲爾德與巴西互惠生合謀殺妻，被判無期徒刑。 重點二： 檢方指兩人設局誘騙替罪羔羊到家中，再偽造入侵命案。

檢方指兩人設局誘騙替罪羔羊到家中，再偽造入侵命案。 重點三：互惠生轉為污點證人後認罪，另被判十年徒刑。

曾在國稅局 擔任法務職務的維吉尼亞州男子班菲爾德(Brendan Banfield)與寄宿家中的巴西 籍互惠生(au pair)發生婚外情， 二年前設局謀殺妻子和另一男子，2日被判無期徒刑。

這宗涉及四人的雙屍命案發生時震驚美國與巴西社會。

班菲爾德與巴西籍互惠生馬加良尼斯(Juliana Peres Magalhães)合謀於2023年2月24日持刀殺害班菲爾德妻子克莉絲汀(Christine Banfield)，另又槍殺被誘拐到家裡當替罪羔羊的男子萊恩(Joseph Ryan)。

班菲爾德先前辯稱，事發當日清晨他眼見萊恩襲擊妻子而開槍予以射殺；然而，檢方表示，全案是由班菲爾德與互惠生共謀設局，用萊恩作為工具，目的是除掉擔任兒科重症護士的妻子。

法官阿茲卡拉特(Penney Azcarate)形容班菲爾德的行徑邪惡又處心積慮。

陪審團2月並裁定班菲爾德犯危害兒童安全罪，理由是案發時四歲女兒還在家中，法官針對該罪名另外判刑五年。此外，針對持槍犯罪再判三年徒刑。

班菲爾德在宣判聽證會上堅稱無罪，表示深愛妻子；法官不為所動，認為班菲爾德毫無悔意。

班菲爾德的婚外情對象馬加良尼斯出庭作證稱，班菲爾德曾說想娶她並與她生兒育女，但必須先除掉自己的妻子。馬加良尼斯2021年開始為班菲爾德夫婦工作，當時年僅21歲，她說，班菲爾德不願離婚是因為妻子會分得大部分財產，而且他想要取得女兒的監護權。

馬加良尼斯並作證，她與班菲爾德在家中偽造現場，營造出他們開槍擊斃一暴力入侵者的假象；兩人此前還在某戀物癖網站冒充班菲爾德太太，佯稱要進行一場涉及刀具的性虐待遊戲，誘騙萊恩到家裡。

案發當天，馬加良尼斯帶孩子在屋外車上等候，看到萊恩抵達便聯繫在附近麥當勞等候的班菲爾德，兩人隨後帶孩子進入地下室、再前往臥室，遇到萊恩，班菲爾德隨後開槍擊中萊恩，再用萊恩帶來的刀刺傷班菲爾德太太，馬加良尼斯發現萊恩還沒有死，又補了第二槍將他擊斃。

馬加良尼斯同意出庭指證班菲爾德後，承認過失殺人罪，被判處10年徒刑。