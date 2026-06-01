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誤以為偷水 南卡華裔店主槍殺14歲少年

誤以為偷水 南卡華裔店主槍殺14歲少年

記者顏伶如／即時報導
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南卡州哥倫比亞市加油站便利商店61歲華裔老闆周智基(圖)，遭控2023年對一名1...
南卡州哥倫比亞市加油站便利商店61歲華裔老闆周智基(圖)，遭控2023年對一名14歲非洲裔少年背後開槍導致死亡，陪審團1日聽取結辯之後進入審議。(美聯社)

南卡羅來納州哥倫比亞市(Columbia)加油站便利商店61歲華裔老闆周智基(Chikei Rick Chow，音譯)，遭控2023年對14歲非洲裔少年卡馬克-貝爾頓(Cyrus Carmack-Belton)背後開槍導致死亡，陪審團1日聽取結辯之後進入審議。檢察官與辯護律師對於這起槍擊案做出截然不同的描述，檢方指出少年無緣無故遭到開槍，律師則說被告是為了保護兒子而開槍。

檢警調查指出，周智基以為卡馬克-貝爾頓從便利店裡偷了四瓶水，在徒步追逐中朝卡馬克-貝爾頓背部開槍。檢方指出，周智基認知錯誤。

美聯社報導，這起死亡槍擊案在南卡州理奇蘭郡(Richland County)非裔社區引起悲憤，郡內近半人口為非裔。

辯護律師主張，卡馬克-貝爾頓拿槍指向周智基的兒子周安迪(Andy Chow，音譯)，周智基因為護子心切而開了一槍。

辯護律師肯特(Shaun Kent)對陪審團說：「這不是一起商店盜竊案件，而是父親看到有槍對準兒子而必須做出決定的故事。」

辯護律師指出，周安迪作證時說被卡馬克-貝爾頓拿槍指著，事發後周智基為卡馬克-貝爾頓實施心肺復甦術，由此可見開槍並不是出於「惡意」。惡意(malice)是南卡州州法對謀殺罪的定罪要素。

檢方則說，卡馬克-貝爾頓確實帶著一把半自動手槍，可是追逐過程掉在地上，沒有拿來威脅任何人。檢方指出，周智基一路追逐卡馬克-貝爾頓，距離便利商店約130碼。

檢察官吉普森(Byron E. Gipson)對陪審團說：「周智基追著一個孩子跑，從背後對他開槍。」吉普森指出，多名證人表示，沒看到卡馬克-貝爾頓手上有拿物品，也沒看他拿槍指向任何人。吉普森在陪審團面前放了一瓶水說道：「總而言之，周智基認為一條人命比一瓶水還不如。」

證人卡森(Lori Carson)作證說，卡馬克-貝爾頓從商店跑出，看起來很害怕，周家父子追在後面。

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