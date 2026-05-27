我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人新寵好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

失蹤者生還無望 華州化學槽崩塌推定11人亡

失蹤者生還無望 華州化學槽崩塌推定11人亡

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華盛頓州朗維尤26日發生造紙廠大型化學品儲存槽坍塌破裂事故，失蹤九人無生還希望。...
華盛頓州朗維尤26日發生造紙廠大型化學品儲存槽坍塌破裂事故，失蹤九人無生還希望。（美聯社）

華盛頓州朗維尤（Longview）26日發生日本動力波包裝公司（Nippon Dynawave Packaging Co.）造紙廠大型化學品儲存槽破裂，造成逾50萬加侖的化學物外洩；有關當局27日表示，又有第二名傷者死亡；目前有9名人員失蹤，生還無望，推定死亡人數上升至11人。該事故另有8人受傷，其中包括一名消防員。

由於擔心破裂的儲存槽可能進一步坍塌，導致更多內部高腐蝕性液體外洩，搜救工作一度延後。但當局指出，27日已恢復搜尋失蹤者。官員表示，巨大圓形儲存槽破裂後，一側彎曲變形；由於情況危險，搜救作業只能在白天進行。儲存槽可容納90萬加侖液體，而在破裂時，槽內的液體超過半滿。

美聯社報導，朗維尤市位於哥倫比亞河畔，人口約4萬，與華盛頓州和俄勒岡州的造紙和木材工業密切相關。當局表示，這次名為「白液」的造紙化學混合物儲存槽破裂，並未影響朗維尤市空氣和飲用水安全，但是一些污染已抵哥倫比亞河，目前正進行測試；當局提醒居民應遠離溝渠和堤防。

日本動力波包裝公司雇用約1000名員工。當局尚未公布兩名死者和失蹤人員姓名，但有些名字已開始陸續傳出。

第一位被確認死亡的員工是該工廠電工貝爾納（Gilbert Bernal）。他的朋友康威爾（Todd Cornwell）表示，貝爾納總是樂於助人。

當地造紙廠化學品供應商奎特（Brian Williquette）表示，26日上午他在工廠裡，聽到對講機傳來警報聲，還以為是演習。奎特在社區守夜活動中表示，「太難以置信了，這裡的居民多少都認識在造紙廠工作的人。」

朗維尤居民莫爾登豪爾（Crystal Moldenhauer）說，她在造紙廠有朋友下落不明；大家一整天都在打電話、發簡訊，試圖弄清楚到底發生了什麼事。「我們都在等待答案，」她說：「有些家庭因此破碎了；我們不知道為什麼。」

儲存槽破裂原因至今不明；各方敦促調查人員查個水落石出。日本動力波包裝公司母公司「日本製紙集團」（Nippon Paper Group）27日發表聲明，向罹難者家屬致上「最深切慰問和衷心哀悼」。

日本 俄勒岡州 華盛頓州

上一則

印州強化執法 平均每天抓逾3名無證客卡車司機

延伸閱讀

華州日本包裝廠化學槽破裂 1死10傷

華州日本包裝廠化學槽破裂 1死10傷
華盛頓州日企發生化學爆炸 多人死亡

華盛頓州日企發生化學爆炸 多人死亡
華盛頓州紙漿廠化學槽內爆 至少10傷、死亡人數不明

華盛頓州紙漿廠化學槽內爆 至少10傷、死亡人數不明
迪士尼附近化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離

迪士尼附近化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離

熱門新聞

移民局公布新備忘錄，將對申請境內轉換綠卡者加強審查。(路透)

移民局新政 持留學、觀光簽證在美境內轉綠卡面臨嚴審

2026-05-22 15:11
維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯國際機場(Washington Dulles International Airport，IAD)旅客眾多。(美聯社)

嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場

2026-05-21 08:14
超市、大賣場的自助結帳台，最常成為犯罪者安裝讀卡器竊走信用卡資料的工具。(特派員黃惠玲／攝影)

賓州沃爾瑪結帳台遭裝讀卡器 竊走近4萬元

2026-05-21 15:12
張先生回憶起去年被ICE拘捕後關押70天的經歷，仍心存餘悸。(華埠更好團結聯盟提供)

華男70天ICE噩夢 同拘華人婚綠遭遣返 納稅華商也難逃

2026-05-27 09:32
暖氣定期維修是許多家庭的必要服務之一，但有不肖業者藉此詐騙消費者。(pexels)

假五星評論釣客 芝維修公司行騙全美 受害逾10萬人

2026-05-20 09:04
示意圖。（路透）

無懼最大缺點…新州百年屋加價5成賣出 120萬成交

2026-05-22 18:30

超人氣

更多 >
拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？
曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青
70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法
59歲港星親曝罹絕症 批娛圈生態「她是唯一清泉」

59歲港星親曝罹絕症 批娛圈生態「她是唯一清泉」
離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周