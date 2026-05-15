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費城機場男子藏4.4萬現金闖關　警犬一聞秒露餡

編譯周芳苑／即時報導
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美國許多機場都有警犬協助緝查旅客是否攜帶違規物品。(美聯社)
美國許多機場都有警犬協助緝查旅客是否攜帶違規物品。(美聯社)

費城一隻警犬(Police K-9)日前在費城國際機場(Philadelphia International Airport)引領警方，從一名54歲男子身上「聞」出4.4萬元現金，其中3.4萬元因未依法申報而被海關人員沒收。

被搜出未申報現金的男子是秘魯籍美國公民，當時準備前往墨西哥坎昆(Cancun)，身上和隨身行李藏了4萬4690元現金，依法，1萬元以下不必申報，超過的3萬4000元未依規定申報，違反聯邦貨幣法規。

美國海關與邊境保護局(CBP)發布新聞稿指出，名叫Nitro的3歲雄性拉布拉多犬當天立了大功，牠的職責是專門識別大量現金、槍支和彈藥，當天盡忠職守的聞出這筆藏匿現金。

執法人員沒收違法未申報的現金，但將240元歸還給該名男子。

究竟可不可以帶現金搭機？法律規定每個人可攜帶多少錢？對許多人來說都是切身關心的問題。

搭機攜帶現金的限制主要針對國際旅客，涵蓋商務旅行、匯款至國外或攜帶儲蓄回國等。

根據海關與邊境保護局規定，出入境旅客最多可攜帶 1萬元現金或其他貨幣工具如旅行支票和外幣硬幣，超過該額度便必須填寫 FinCEN 105 表格、正式申報，

如果要申報超額貨幣，可上網提交 FinCEN 105 表格，或者將表格列印出來、填好，而後親自提交給 海關與邊境保護局官員。

填寫 FinCEN 105 表格時，必須準備好相關資訊，主要包括所攜帶的貨幣金額和種類、簽證號碼、地址和護照號碼等個人資訊。

萬一出國旅行時攜帶未申報現金或價值超過 1萬元的金融工具，海關與邊境保護局有權 予以沒收。在某些情況下，如果未申報、或者提供虛假資訊還可能面臨罰款、監禁或其他民事甚至是刑事處罰。

FinCEN Form 105表格可以從財政部金融犯罪執法局 (FinCEN) 官網、或者海關及邊境保衛局官網下載，這些網站提供填表說明。

貨幣 邊境 費城

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