我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普訪中帶黃仁勳、馬斯克等17企業 各有哪些盤算？

華郵：中國利用伊戰坐收地緣紅利 擴大對美優勢

猶他婦為4百萬毒死夫判囚終身 哭求3兒「不要放棄我」

編譯彭馨儀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
猶他州女子庫莉·里琴斯因謀殺親夫，被判處終身監禁，不得假釋。13日她在法庭上，聲...
猶他州女子庫莉·里琴斯因謀殺親夫，被判處終身監禁，不得假釋。13日她在法庭上，聲淚俱下地懇求沒有出庭的三個兒子，「請不要放棄我。」(路透)

猶他州女子庫莉·里琴斯(Kouri Richins)因謀殺親夫，於13日被猶他州第三地區法院判處終身監禁，不得假釋。美聯社報導，她今年3月被宣判加重謀殺罪名成立，陪審團還認定她犯下其他3項重罪，包括保險詐欺、偽造及謀殺未遂。

2022年3月4日，庫莉在丈夫艾瑞克·里琴斯(Eric Richins)的雞尾酒中摻入致死劑量5倍的芬太尼。

諷刺的是，庫莉在丈夫死後還出版過一本關於關於傷痛和療癒的童書，躋身作家行列。

宣判當天是艾瑞克44歲冥誕，法官姆拉基克(Richard Mrazik)表示，庫莉·里琴斯極其危險，絕不能讓她重獲自由。

庫莉·里琴斯一直堅稱自己無罪，13日她穿著淺綠色囚服站在法庭上，直指判決「完全是謊言」，還懇求沒有出庭的兒子，「請不要放棄我。」辯護律師表示，他們將對定罪及量刑提出上訴。

現年35歲的庫莉·里琴斯是房地產經紀人，負債450萬元，正計劃與另一男子共度餘生。檢方指出，庫莉·里琴斯瞞著丈夫為他投保多份壽險，還誤以為丈夫死後，自己可以繼承逾400萬元遺產。

艾瑞克的父親尤金·里琴斯(Eugene Richins)請求法官判處庫莉終身監禁，不得假釋，以保護三名分別為9歲、7歲和5歲的孫子。

社工唸出孩子們的來信，說如果媽媽出獄，他們會感到不安全。小孩還說，庫莉威脅要殺死他們的寵物，當他們拒絕吃未煮熟的食物時，她會播放戰區飢餓兒童的影片。

「妳奪走我父親的性命，除了貪婪，妳只關心妳自己和妳愚蠢的男朋友，」現年11歲的二兒子說。自己不得不扮演家長角色照顧弟弟，因為母親疏於照顧他們。

現年13歲的大兒子也說母親常把他鎖在房間，以便自己喝酒。

審判期原定5周，但由於辯方在未傳喚任何證人情況下結束辯護，提前結束審判。陪審團經過不到3個小時審議，就裁定所有罪名成立。

保險 猶他州 艾瑞克

上一則

從米其林名店到華埠人氣餐廳 華府餐飲業爆關店危機

延伸閱讀

妻與洋男約會 華男苦求復合不成 埋伏酒店亂刀殺人

妻與洋男約會 華男苦求復合不成 埋伏酒店亂刀殺人
密州學童足賽爭執肇2死 18歲槍手認罪

密州學童足賽爭執肇2死 18歲槍手認罪
科州去年恐襲案 汽油彈攻擊示威者1死 嫌犯被判終身監禁

科州去年恐襲案 汽油彈攻擊示威者1死 嫌犯被判終身監禁
前聯邦快遞司機擄殺7歲女童 被判死刑 多名陪審員聽行車記錄器落淚

前聯邦快遞司機擄殺7歲女童 被判死刑 多名陪審員聽行車記錄器落淚

熱門新聞

趙傑森(左)、強森(右)上周遭槍擊雙死。(庫克郡遏制犯罪組織)

芝街頭爆致命槍擊 亞裔Uber司機與高中生慘死車內

2026-05-11 09:50
包括華埠在內，華府地區的餐廳經營面臨多重挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

從米其林名店到華埠人氣餐廳 華府餐飲業爆關店危機

2026-05-13 09:38
芝市中心有許多公寓大樓出租。(特派員黃惠玲／攝影)

慘賠4萬 芝職業租霸一招法律漏洞掏空房東

2026-05-12 09:38
德州檢察長派克斯頓(圖)控告華人在德州經營的公司Golden Qi Holdings LLC，涉嫌宣傳實際上並不存在的托兒機構，以每份2萬元價格販售H-1B簽證。(美聯社)

德州華人偽裝合法托兒機構 H-1B簽證1份賣2萬

2026-05-12 20:46
開刀示意圖。(圖/AI生成)

醫生手術「摘錯病人器官」致死理由荒謬 還騙家屬是病變

2026-05-09 22:40
芝城華埠有多處老人大廈聚居上了年紀的華裔長輩，這些老人大廈不定期會舉辦活動、講座提供耆老包括身心健康、服務的各種信息。(本報檔案照片)

羅大最新研究：內心絕望 加速華裔長者失智

2026-05-12 12:45

超人氣

更多 >
魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套

魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套
川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇
兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法
為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電

為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電
白宮證實黃仁勳隨川普前往北京 最後一刻登上空軍一號

白宮證實黃仁勳隨川普前往北京 最後一刻登上空軍一號