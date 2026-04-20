我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州婦選擇安樂死 女兒掙扎吐心路歷程：這太難了

至少5次「有人精準進場賺大錢」 BBC列川普內線交易疑雲

全美首例 馬州立法禁止零售商「動態定價」

編譯彭馨儀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
本月初，馬州議會通過「防止掠奪性定價法案」保護消費者。圖為馬州民主黨摩爾州長(左...
本月初，馬州議會通過「防止掠奪性定價法案」保護消費者。圖為馬州民主黨摩爾州長(左)與馬州眾議會議長潘亞-梅伊克在1月宣布提出該案。(美聯社)

馬里蘭州將成為首個禁止雜貨店「動態定價」(Dynamic Pricing)的州。

國會山莊報(The Hill)報導，本月初，馬州議會通過「防止掠奪性定價法案」(Predatory Pricing Act)，禁止零售商利用人工智慧(AI)技術或顧客數據等手段在一天內隨時調整價格，或向不同顧客顯示不同價格。法案簽署後將於10月生效。

民主黨籍州長摩爾(Wes Moore)警告，如果沒有監管，消費者可能會在不知情的情況下為相同的商品支付不同金額。

消費者表示，食品雜貨成本已經讓他們捉襟見肘。「物價有點失控了，我幾乎每周來兩次，每次都要花掉125元，買的都是些小東西」，顧客辛格爾頓(Deshawn Singleton)說。

「我覺得物價有點高，如果能降低，我們就能省下不少錢」，拉塔莎．約翰遜(Latasha Johnson)表示。

一些消費者表示，法案可助預算吃緊的家庭更容易規畫他們在食品雜貨上要支出多少。

「你永遠不知道物價會是多少，每周都在浮動。所以，如果能有一個固定的價格，家庭就可以靈活調整了」，一名消費者說。

消費評鑑雜誌「消費者報導」(Consumer Reports，CR)科技政策主管布魯克曼(Justin Brookman)表示，這項法案朝正確的方向邁出一步，但也引發人們擔憂執行力度。

「另一個問題是缺乏有效的執法。例如，如果店家被抓到違法動態定價，那麼，只要不要再做的話，就不會有任何罰款」，布魯克曼說。

馬里蘭州零售商聯盟(Retailers Alliance)表示，這項法案是一個「可行的框架」。

零售商聯盟在聲明中表示，「最終法案體現一個切實可行的框架，實現了禁止利用消費者數據抬高價格的既定政策目標，同時保留零售商提供折扣與促銷活動以惠及消費者的權利」。

世報陪您半世紀

零售商 馬里蘭州 馬州

上一則

漸多州糧食券用戶禁買糖果和汽水 標準不一引混亂

延伸閱讀

她實測好市多和沃爾瑪食品雜貨價格比較 這間便宜超過25%勝出

她實測好市多和沃爾瑪食品雜貨價格比較 這間便宜超過25%勝出
寧買貴不殺價？ 買車先做功課、貨比三家避免被當肥羊

寧買貴不殺價？ 買車先做功課、貨比三家避免被當肥羊
漸多州糧食券用戶禁買糖果和汽水 標準不一引混亂

漸多州糧食券用戶禁買糖果和汽水 標準不一引混亂
馬州重畫國會選區止步 州長摩爾政治布局遇挫

馬州重畫國會選區止步 州長摩爾政治布局遇挫

熱門新聞

示意圖。（美聯社）

新州中國女留學生當街被ICE逮捕 救援大費周章

2026-04-19 20:10
賈斯汀．費爾法克斯(前右)與妻子瑟琳娜．費爾法克斯(前左)出席2018年維州副州長就職典禮。(美聯社)

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

2026-04-17 08:53
5月1日起，伊州大約有15萬人將失去糧食劵補助。(美聯社)

沒工作無年幼子女 5/1起領不到糧食劵

2026-04-16 10:28
維州前副州長(Lt. Gov)費爾法克斯(Justin Fairfax)。(美聯社)

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

2026-04-16 09:19
近波士頓的多徹斯特區一棟曾遭逢火災的房子，日前上市三天即以全價成交。(Broadway Properties官網)

外牆焦黑、內裝全毀 波士頓火燒屋開價78萬3天成交

2026-04-13 11:01
盡管俄勒岡反對，國土安全部仍部署國民兵進波特蘭，共逮捕1100人。（路透）

「黑玫瑰行動」落幕 波特蘭千名無證客被捕

2026-04-16 20:31

超人氣

更多 >
做人厚道中年事業順利 退休也有福的4星座

做人厚道中年事業順利 退休也有福的4星座
孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸
滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量

滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量
美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭

美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭
稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅