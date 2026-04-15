內州女在沃爾瑪持刀劫持劃傷3歲童 遭警擊斃

31歲女子古茲曼被警方擊斃。（奧馬哈警局照片）

內布拉斯加州 奧馬哈市(Omaha)72街的沃爾瑪 (Walmart)超市外，31歲女子古茲曼(Noemi Guzman)14日上午9時，持刀企圖劫持並劃傷男童後，被警方擊斃，男童已無大礙。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，超市監視器畫面顯示，古茲曼從店內廚具區偷走一把大廚刀，向坐在購物推車裡的3歲男童與一旁的男童監護人接近，並揮舞刀子。古茲曼持刀恐嚇2人前往店外的停車場。

警方獲報到場後多次喝令古茲曼放下刀，但她拒絕聽從，持刀割傷男童的臉，兩名員警見狀隨即開槍，將她擊斃。男童送醫確認傷勢無礙後已返家。

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奧馬哈警察局長舒馬德爾(Todd Schmaderer)表示，出勤警員以果斷的行動挽救兒童性命，展現出奧馬哈警方隨時準備好保護公眾安全的能力。

福斯新聞網(Fox News)報導，這並非古茲曼首次觸法。她曾於2024年因涉嫌將易燃液體潑在父親身上、持刀劃傷父親，並企圖在家中縱火後逃離家，闖入附近天主教堂(St. Frances Cabrini Church)，持刀在神父住宅內破壞物品而被捕，當時她面臨4項重罪指控，但隨後被無保釋放。

據了解，一名神父報警之後躲進房間，將自己反鎖，而古茲曼則繼續行凶。

當時警方獲報趕到現場，以雲梯車要從房間窗戶救出神父時，古茲曼剛好持刀破門而入，情況非常凶險。

古茲曼隨後將自己反鎖在建築物內，警方試圖與她談判，遭到古茲曼噴灑防熊噴霧襲擊。

警方向第七頻道(KETV)描述，「古茲曼應是拿了神父住宅裡的防熊噴霧，當我們試圖與她接觸時，她向我的警員噴灑，我們也嘗試各種方式，包括使用無人機與談判人員與她對接，但全都失敗了，她當時正處於精神健康危機之中。」

6頻道(WOWT)報導，古茲曼隨後因企圖跳窗而被捕。

除此之外，媒體發現古茲曼還曾於2018年因三級攻擊罪被定罪。