有人被擊昏、鼻骨折 亞洲鯉魚入侵密西西比河氾濫成災

亞洲鯉魚遭遇船隻干擾，可躍出水面高達10呎。(路透)

內陸地區從事水上活動的民眾，可能都很熟悉一種「入侵」當地多年的外來魚種，它肥碩、凶猛，威脅本土魚種生存空間，還會不斷從波浪中躍出、撞擊船隻、滑水者和漁民，許多人或因此受傷、或擔心遭遇「飛來橫禍」。這個已占領密西西比河及其數十條支流多年的魚種，就是亞洲鯉魚(Asian carp)。

亞洲鯉魚原產於中國和俄羅斯 ，1970年代引進美國，用它來控制池塘和污水處理廠爆增的藻類。然而，洪水讓它們游至密西西比河流域並以驚人速度繁殖，擠壓了當地物種生存空間。現在最令人擔憂的是，亞洲鯉魚一直向五大湖區遷徙，危及支撐當地價值50億元漁業的梭鱸(walleye)、鱸魚(bass)和鱒魚(trout)。

伊利諾州漁夫卡特(Clint Carter)告訴華爾街日報，「我的手臂和腿都被它們撞過，」有次他被一條重達30磅的亞洲鯉魚撞到脛骨受傷，幾周才痊癒。他還有朋友被飛躍的鯉魚撞到頭部，「暈倒在地」，另一位友人算鼻子被撞斷。

YouTube可以找到許多中西部居民在船上驚恐拍打這些壯碩魚種的影片。美國地質調查局指稱，亞洲鯉魚遭遇舷外發動機等干擾時，可躍出水面高達10呎。

密西根州 和伊利諾伊州政界人士正推動建造屏障、播放噪音來驅趕亞洲鯉魚。民眾也開始設法「自保」，例如有些人在伊利諾伊河上玩水上漂流或滑水時，會戴上橄欖球頭盔。

密西根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)3月到白宮與川普總統會面時，敦促政府解凍用於建造河道屏障的聯邦資金，阻止亞洲鯉魚進入密西根湖。川普會後在社媒發文表示，他正與惠特默合作，「努力拯救五大湖，使其免受兇猛且破壞力極強的亞洲鯉魚侵害」。

伊利諾伊州政府推出補貼政策，鼓勵漁民捕撈亞洲鯉魚，每磅可獲10美分補貼。州府並努力行銷，將這種魚重新命名為「Copi」(意為「豐饒的」)，希望更多人把它吃下肚。

漁民和廚師都表示，亞洲鯉魚其實味道鮮美，只是魚刺太多，不適合做魚片。廚師通常會將魚肉絞碎，做成魚餅。