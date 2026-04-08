數據中心激增 新州電費飆漲20%

位於新州Secaucus的CoreSite 的NY3數據中心，去年9月開始營運。(美聯社)

無黨派智庫「新澤西 政策展望」(New Jersey Policy Perspective)發布最新報告，人工智慧數據中心(AI data centers)激增導致去年新州電費 大漲20%、資源分配也更緊張。

新澤西政策展望政策分析師安布羅斯(Alex Ambrose)聲明，新州居民受到雙重打擊，每月支付更多電費來補貼數據中心擴張，而且這些設施耗電量大，高污染電廠為此持續運轉，空氣更污濁。

數據中心是大型建築，外觀像倉庫，內部擺滿成排電腦和伺服器，用於儲存和處理資料；為AI而建的新型設施可處理更複雜的任務，所需運算能力遠超越舊式數據中心。

最新報告稱，一個大型AI數據中心耗電量相當於10萬戶家庭用電量。此外，還需要大量用水防止設備過熱；數據中心約60%電量供伺服器使用，其餘供冷卻系統用。

丕優研究中心(Pew Research Center)數據顯示，2024年超過140億加侖的水供應數據中心所需，未來兩年內可能翻倍。

不過，產業遊說團體「數據中心聯盟」(Data Center Coalition)去年透過聲明說，數據中心產業致力於支付所用能源的全部服務成本。

產業追蹤網站DataCenterMap資料顯示，新州擁有約80個數據中心，其中大部分位於翠登(Trenton)以北；另有其他研究機構估計，實際數字更接近50個。

報告稱，最近這個十年結束時，數據中心用電量可能佔新州總用電量近10%。

用電量需求已在居民電費帳單上反映出來。

聯邦數據稱，新州去年能源成本漲幅居全美之冠，平均每家庭全年電費約增加260元。區域電網營運商PJM說，數據中心是電力需求成長的主因，尤其是AI數據中心。

AI數據中心建置也引發環保擔憂。報告稱，數據中心空污在全美造成數十億元公共健康損失。

健康和環保擔憂引發抗議活動，有人試圖阻止新計畫。

在格洛斯特郡(Gloucester County)，門羅鎮(Monroe Township)官員提案，擬將數據中心從159畝重建土地許可用途中移除，為徹底禁止在該鎮建造數據中心跨出第一步。