史普林斯汀開嗆 川普籲川粉抵制演唱會

史普林斯汀目前正在全美展開巡演。(美聯社)

人稱「老闆」(The Boss)的搖滾歌手布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)「希望與夢想之地」(Land of Hope and Dreams)巡迴演唱本周登場，開幕致詞砲轟川普 政府，總統川普(Donald Trump)2日反擊，呼籲川粉抵制。

史普林斯汀巡演3月31日在明尼阿波利斯拉開序幕，開幕時直白批評川普政府「腐敗、無能、種族主義、魯莽且叛國」。川普4月2上午回應，呼籲「讓美國再次偉大」(MAGA)支持者抵制演唱會。

川普在他創立的社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)貼文，「布魯斯史普林斯汀，一個糟糕透頂、極其無聊的歌手，長得像乾癟李子乾，顯然是被蹩腳的整形醫生毀容了。長期以來患有嚴重、無法治癒的『川普精神錯亂症候群』(Trump Derangement Syndrome ，TDS)。這傢伙是徹頭徹尾的失敗者，竟對贏得壓倒性選舉的總統散播仇恨。」

川普補充，「在『瞌睡喬』(Sleepy Joe，指前總統拜登 )和民主黨人統治下，國家已奄奄一息，如今我們有世界最『火爆』的國家，遙遙領先。 」他說，「讓美國再次偉大」支持者應抵制史普林斯汀價格虛高、糟糕透頂的演唱會。省下辛苦掙來的錢。

川普第二總統任期開始以來，他和白宮 便經常對史普林斯汀人身攻擊。

這位搖滾巨星2月宣布巡演計畫時，白宮發言人張振熙(Steven Cheung)透過聲明公開抨擊，與川普2日反擊內容相似。

史普林斯汀最近對美國移民及海關執法局(ICE)在明尼阿波利斯行動加大力道批評。他1月在明州登場時指聯邦移民官員使用「蓋世太保式的手段」，他說，移民和海關執法局應該滾出明尼阿波利斯。

史普林斯汀隨後發行抗議歌曲「明尼阿波利斯街頭」(Streets of Minneapolis)，並在明尼蘇達州聖保羅市舉行的抗議活動中演唱。