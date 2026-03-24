新州退休華醫自學法律反擊租屋罰款 22萬減至2000元

新州華裔退休醫生盧傑森(Jason Lu，音譯)夫婦，因在住宅加建廚房並出租房間(示意圖)遭當地鎮府提告。(pexels)

新澤西州 小鎮特克斯伯里(Tewksbury Township)一獨棟住宅屋主、華裔退休醫生盧傑森(Jason Lu，音譯)夫婦，因加建廚房並出租房間，於去年12月遭鎮府提告並開罰22萬元，全案日前經亨特頓郡高等法院法官裁決，罰款大減至2000元，但要求被告馬上永久停止出租。

盧傑森和妻子朱蘭(Lan Zhu，音譯)挨告，他們堅稱沒有做錯任何事，盧自修法律速成課程、惡補知識為自己辯護。

主審法官海勒(Patrick D. Heller)將罰款大減至2000元，並稱，這對夫婦必須允許鎮府建築官員30天內查看他們的住所。

針對判決結果，盧傑森說「這算是部分勝利」，雖然罰款金額大幅調降，「但我們的權利仍受到侵犯。」

這項裁決是針對鎮府所提出的簡易判決動議做出回應。特克斯伯里鎮代表律師馬爾凱塔(Justin A. Marchetta)未出面置評。

這場糾紛始於2022年，退休醫生兼製藥公司高管盧傑森當時開始出租自宅部分房間，以支付每年2.8萬元房產稅、並填補退休後社交空白。

引發糾紛的房產面積相當可觀，夫婦兩人住宅面積達8500平方呎，共有八間臥室和五間浴室、佔地2.79英畝。

特克斯伯里鎮府2022年6月第一次對這對夫婦開罰，理由是他們在一家庭住宅區內經營多家庭住宅。

2023年12月，這對夫婦再度遭罰。鎮府新增指控指他們擁有第二個廚房，該廚房不在房屋原始設計圖、而且未獲許可。盧傑森卻表示，廚房已在房屋原始入住許可證上登記在案。

盧說他不會就此罷休，打算根據去年修訂的一項州法提出重新提出動議；所依據的法律允許老人在不違反分區法規情況下出租或租賃其獨棟住宅中一或多個房間。

盧傑森說，這場興訟經歷讓他和妻子找到人生意義；退休生活可能平淡無奇，如今他們可以做些什麼來幫助人們認識自己的權利、並盡一切努力保護。

這對夫婦計畫在社群媒體上分享他們的生活和故事；盧傑森並透過電郵聯繫特克斯伯里鎮居民，希望了解他們是否也曾有類似遭遇、或者是否對他們的案件感興趣。