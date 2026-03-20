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亞裔生任美國轉捩點分會長遭威脅 被比毛澤東和金正恩

編譯尤寶琪／即時報導
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華盛頓州亨利·M·傑克森高中學生李建宇(Geonwoo Lee，音譯)成立了該校的「美國轉捩點分會，並自任分會會長。結果成立不到24小時，網路上就開始出現匿名仇恨網頁。(Henry M. Jackson High School官方臉書)
華盛頓州亨利·M·傑克森高中學生李建宇(Geonwoo Lee，音譯)成立了該校的「美國轉捩點分會，並自任分會會長。結果成立不到24小時，網路上就開始出現匿名仇恨網頁。(Henry M. Jackson High School官方臉書)

保守派組織「美國轉捩點」(Turning Point USA，TPUSA)華盛頓州分會一名會長表示，他當初創辦該組織時預料會引發政治辯論，不料卻是針對他本人及其家人的騷擾。

傑克森高中(Henry M. Jackson High School)學生李建宇(Geonwoo Lee，音譯)和麥可·雷欣(Michael Reihing)，為了延續TPUSA維護美國保守價值觀的使命，成立了該校TPUSA分會；身為分會會長的李建宇表示，分會成立不到24小時，網路上就開始出現匿名仇恨網頁。

身為亞裔的李建宇告訴福斯新聞網「Fox & Friends First」節目，有人「把他比喻作毛澤東和金正恩」。

「有人為我創建了多個仇恨頁面。我的社團帳號和個人帳號都收到了數十條惡意訊息，」李建宇指出。

李建宇表示，網路上有人「利用」他的種族來攻擊他，還有人給他的社團貼上「種族主義、法西斯主義和白人至上主義」的標籤；其中一則訊息還包含種族歧視性言論，並警告說，李和他的家人「只要給移民暨海關執法局(ICE)一則通報」就會被驅逐出境。

儘管如此，李建宇仍投身於這個社團，並表示他的信仰是他的動力。

「作為一名基督徒，我相信我有責任為正義和良善而戰。我知道這需要堅定的信念，」他補充道。

雷欣則表示，他們的分會是在TPUSA創始人、保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)於2025年遭暗殺後成立的；他覺得自己有「公民責任」去維護和發展柯克所倡導的理念。

雷欣指出：「在這個充滿仇恨和邪惡的世界裡，能夠超越分歧進行溝通是最美好的事情之一。」

其他TPUSA分會也表示收到了類似的騷擾事件；北亞利桑納大學(Northern Arizona University)分會的艾美·隆巴多(Amy Rose Lombardo)就指出，她的成員所面臨的不文明行為日益增加。

「有一位女士走到桌邊，遞給我們一張紙條，上面畫著查理被謀殺的場景，還附有關於言論自由的評論，以及『只有死掉的納粹才是好納粹』之類的言論。」

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