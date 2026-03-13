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「訪美最想見她」盧秀燕會吳弭 分享市政管理經驗

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「訪美最想見她」盧秀燕會吳弭 分享市政管理經驗

特約記者周菊子╱波士頓報導
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台中市長盧秀燕拜會波士頓市長吳弭。（波士頓市政府提供╱Isabel Leon攝）
台中市長盧秀燕拜會波士頓市長吳弭。（波士頓市政府提供╱Isabel Leon攝）

台中市長盧秀燕訪美第2日，拜訪了波士頓市長吳弭，稱許她為「台灣之光」，並表示自己此行來美最想見的人就是吳弭，因為她深知做為女性從政人物，多麼不容易。

盧秀燕等15人訪問團，由波士頓僑領陪同到波士頓市政府拜會。波士頓市長吳弭為此也在兩天前邀請大波士頓本地五所學校及社團代表出席座談。

盧秀燕及吳弭主持座談。（波士頓市政府提供╱Isabel Leon攝）
盧秀燕及吳弭主持座談。（波士頓市政府提供╱Isabel Leon攝）

在波士頓市長辦公室，吳弭市長和台中市長盧秀燕分享了兩市各自推出的免費巴士政策。吳弭解釋挑選3條巴士路線，試行免費搭乘，是因為該3條路線最繁忙，免費搭乘既可節省時間，也讓巴士運行得更有效率。台中市則是早從2015年開始就已實施「10公里免費」做法，2020年起更有超過10公里最高只收10元的「雙十公車」辦法，2021年起才實施限定市民才享有10公里免費資格。

兩名市長還討論了可負擔住宅，並提及吳弭市長和台灣的淵源；只是礙於波士頓近日忙於準備「聖派翠克日（St. Patrick Day）」，吳弭市長行程繁忙，二人無法深談。

台中市長盧秀燕（前左三）和波士頓市長吳弭（前左四），以及波士頓僑務委員陳仕維（前...
台中市長盧秀燕（前左三）和波士頓市長吳弭（前左四），以及波士頓僑務委員陳仕維（前左一起）、波士頓華埠商會共會長陳文珊、紐英崙中華總會會長余麗媖。（波士頓市政府提供╱Isabel Leon攝）

吳弭市長為讓更多學生有機會參與國際事務，特地在兩天前邀請大波士頓本地，哈佛、麻省理工學院(MIT)及東北大學，麻州醫藥學院等學校及社團代表一起座談，兩名市長還回應了有關同為濱海城市，在環保上如何因應的問題。吳弭也特邀父母輩來自台灣、能說流利華語的波士頓市新任華埠聯絡員林天琪，以及會說台語的研究及數據長蔡欣蓓出席拜會。

吳弭、盧秀燕和學生們合影。（波士頓市政府提供╱Isabel Leon攝）
吳弭、盧秀燕和學生們合影。（波士頓市政府提供╱Isabel Leon攝）

紐英崙中華總會會長余麗媖、中華公所主席雷國輝、波士頓華商會共會長陳文珊，以及波士頓僑務委員陳仕維、駐波士頓經文處處長廖朝宏與副組長許欽琮等這天陪同台中市長盧秀燕、副市長黃國榮造訪波士頓市長辦公室，和吳弭市長晤談了10餘分鐘，互換禮物後，聯袂來到老鷹室（Eagle room）和訪問團其他成員及學生們晤談。

盧秀燕市長隨後率訪問團參訪和台灣的緯創科技在AI及加速產品設計上合作的麻省理工學院，原訂參訪中華公所的時間也從中午挪到了和波士頓僑界餐敘的晚宴前。

台中市訪問團和吳弭市長邀請的學生們，以及市府人員合影。（波士頓市政府提供╱Isa...
台中市訪問團和吳弭市長邀請的學生們，以及市府人員合影。（波士頓市政府提供╱Isabel Leon攝）

陳仕維（左起）、余麗媖、雷國輝、陳文珊等人在波士頓市政府大樓前迎接台中市長盧秀燕...
陳仕維（左起）、余麗媖、雷國輝、陳文珊等人在波士頓市政府大樓前迎接台中市長盧秀燕（中）。（特約記者周菊子╱攝影）

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