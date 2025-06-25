新州將對香菸、豪宅、線上博弈增稅

新州將對線上博弈提高徵收稅率。(新州線上博弈官網)

新澤西州當地媒體NJ Advance Media獲悉，就在新州 預算案截止日前一周，州長墨菲 (Phil Murphy) 和議會領袖正一步步就州預算達成最終協議；目前協議內容包括針對新州香煙、豪宅和線上博弈加稅，原本被點名的保齡球、棒球擊球籠和激光槍戰遊戲不在加稅清單內。

熟悉談判內情的三位消息人士證實，墨菲與同為民主黨的新州參議會議長史卡塔里 (Nick Scutari) 和眾議會議長考夫林 (Craig Coughlin)已達成臨時協議，除針對某些項目加稅，還包括全額支付公務員退休金、州學校撥款方案以及新州 ANCHOR 房產稅減免計劃(ANCHOR property tax relief program)。

由於預計明年保險費率將上調，與會者同意，由工會領導人和州府官員組成的委員會將削減1億元州府工作人員醫療保健費，是近幾天剛達成的談判內容之一，打破僵局。

預算協議已勾勒出新州政府計畫在7月1日起算的新財政年度如何使用納稅人的錢。

依目前規劃，新州新年度仍將出現略少於15億元的結構赤字，金額略高於墨菲2月最初預測的12億元。

消息人士稱，新州將保留約60億元盈餘，州領導層可從盈餘中動用資金彌補預算缺口。

消息人士又稱，民主黨希望最早25日前提出最終方案，並於當天獲委員會投票 ，以便議會最早27日前投票。

根據州憲法，墨菲必須在6月30日之前簽署一份平衡預算(balanced budget)，這是他明年1月離開前的最終支出計劃。

而幾個月前有些官員擔心新州政府可能被迫關門，如今看來可望避免。

一般預料，在預算案截止日前仍將有更多有關領導層倒數計時期間才匆忙敲定預算的爭議聲浪，批評者稱，這種怍法有失透明度。

墨菲2月公佈一份創紀錄的581億元州預算提案，包括為因應支出而增加12億元費用和稅收，近幾個月舉辦幾場公開聽證會。

議會消息人士稱，目前仍有一些事項待解決，以確保所有數字準確無誤。