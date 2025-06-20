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紐約法拉盛7青少年群毆華裔少女 被控謀殺未遂等重罪

曼菲斯市長險被綁架 嫌犯車內搜出整套犯案工具

記者胡玉立／即時報導
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田納西州曼菲斯市民主黨籍市長楊恩15日晚上險遭人綁架，警方已逮到嫌犯。(路透)
田納西州曼菲斯市民主黨籍市長楊恩15日晚上險遭人綁架，警方已逮到嫌犯。(路透)

田納西州曼菲斯市(Memphis)非裔民主黨籍市長楊恩(Paul Young)15日晚上險遭綁架。孟菲斯警方18日宣布，企圖綁架市長的25歲男子阿布斯頓(Trenton Abston)已遭逮捕，並被控跟蹤、綁架未遂和加重非法侵入等罪名。

阿布斯頓是非裔，預訂23日出庭。

警方表示，阿布斯頓15日晚前往楊恩所住的門禁社區，翻牆之後，敲門打算進入市長官邸；當時楊恩與其妻子和小孩都在家中。警方後來從嫌犯車內搜出「一把電擊槍、幾副手套、幾條繩子和幾捲封箱膠帶。」

楊恩18日在臉書發文表示，15日當晚他透過門鈴攝影機看到敲門男子身穿連帽衫、戴著手套，口袋鼓鼓的，敲門時神色緊張。警方證詞顯示，由於無人應答，該男子後來離去，但他的臉被攝影機拍了下來。

阿布斯頓告訴調查人員，他當晚到市長家是要質詢有關曼菲斯市犯罪情況；他說他對楊恩感到憤怒，去時攜帶電擊槍。警方指出：「阿布斯頓採取實際行動，準備綁架。」

這起綁架未遂案，發生在明尼蘇達州議會前眾議長梅麗莎·霍爾曼(Melissa Hortman)與其丈夫在家中遭人槍殺次日。

證詞顯示，警方調查發現阿布斯頓的汽車，在5月至6月期間曾多次被監視器拍到出現在楊恩家附近。市長官邸所在社區有高大圍牆並設有大門和警衛室、保全設施和錄影監控系統。

監視器畫面顯示，阿布斯頓翻牆後直接走到市長官邸。警方17日利用執法資料庫確認阿布斯頓是此案嫌疑犯；警方向他的工作主管出示事發當晚照片、確認他的身分後，18日在阿布斯頓工作的地點逮捕了他。

楊恩的臉書貼文寫道，政治暴力「絕不能成為常態」，「尤其是在明尼蘇達州發生悲劇事件以及我和妻子經常收到網路威脅的情況下，再小心也不為過。無可否認，網路上的憤怒言論與現實生活中的暴力之間，確實有關連」。

曾任曼菲斯住房和社區發展局長的楊恩於2023年當選市長，去年元旦宣誓就職。

明尼蘇達州 非裔

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