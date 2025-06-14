蓄意駕車衝進維州「不要國王」示威群眾 21歲男子被捕

維吉尼亞州21歲一名男子蓄意駕駛休旅車，撞進正在庫佩珀鎮參加「不要國王日」示威的群眾 。圖為在維吉尼亞州議會前的抗議群眾。（美聯社）

維吉尼亞州 警方14日表示，21歲男子切克利克(Joseph R. Checklick Jr.)蓄意駕駛休旅車，撞進正在庫佩珀鎮(Culpeper)參加「不要國王日」示威的群眾，警方先表示「至少撞到一人」，但後來又說沒人受傷，切克利克已經被捕，被控魯莽駕駛微罪罪名。

每日郵報(Daily Mail)報導，「不要國王日」示威14日在庫佩珀鎮進行一整個下午，當地距華府約70哩。事故發生時，川普 總統的生日閱兵才剛開始。

事發時示威群眾分散在一停車場，警方聲明表示，因此讓切克利克用車「至少撞到一人」。

但到下午3時45分，庫佩珀警察局表示，雖說切克利克蓄意攻擊，但沒傳出有人受傷。所謂被他開車撞到的人也未能確定身分。

截至目前，切克利克只被控以魯莽駕駛，按維州州法屬一級微罪，不必坐牢，但至少要罰金250元。警方表示，偵辦進行中，切克利克恐面臨更多指控。目前他被收押在庫佩珀郡監獄，不得交保。

庫佩珀郡民主黨 部在臉書貼文，感謝警察局「反應迅速，讓我們的抗議活動得以平安」。

庫佩珀警察局表示，凡取得資訊或目睹事件的民眾，都可以接洽佩恩警佐(Detective Payne)，或者向@culpeperva.gov電子郵件信箱發訊息。

警局發言人表示，偵辦還在早期階段，尚無法公布任何資訊，談切克利克行為的可能動機或據稱動機。

社媒平台貼出報導，庫佩珀鎮有大批群眾出現在「不要國王日」活動，組辦方宣稱600多人參加。全國約有2000起「不要國王日」抗議。參與者表示，要抗拒他們形容為川普邁向獨裁的舉動，如移民執法、打擊民權，透過政府效率部裁減聯邦政府。