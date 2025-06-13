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康州已故女教師收藏134枚古羅馬錢幣 逾100萬拍出

編譯盧炯燊／即時報導
2019年在倫敦拍賣的古羅馬錢幣。(美聯社；示意圖，非本文所指拍賣品)
2019年在倫敦拍賣的古羅馬錢幣。(美聯社；示意圖，非本文所指拍賣品)

康乃狄克州已故拉丁語教師、在收藏圈內頗有名氣的古羅馬錢幣藏家羅斯(Carol Ross)，生前收藏的134枚古羅馬錢幣，12日以超過100萬元的總金額落槌賣出。

負責此次拍賣的紐約道爾拍賣行(Doyle New York)特別為這批古羅馬錢幣舉行專場，吸引來自全美甚至全球數百位錢幣收藏家和歷史愛好者競拍。

這批拍賣品包括古羅馬帝國以及羅馬共和時期的錢幣，估價總值30萬至50萬元之間，最終總成交額高達104萬116元，超出最高估價一倍多，而且134件拍品全部拍出，可見其受藏家重視的程度。

今次拍賣的焦點，是一枚罕見的馬庫斯·尤尼烏斯·布魯圖斯 (Marcus Junius Brutus，公元前43-42年)奧雷烏斯(Aureus)金幣，估價10萬至15萬元，最終以31萬4600元成交。這枚金幣是羅馬共和時期的元老院議員布魯圖斯，在反對凱撒大帝三人統治集團時期，在希臘的流動鑄幣廠鑄造的，也是目前已知發行極少數的奧雷烏斯金幣之一。

另一受注目的拍品是一枚奧古斯都(Augustus)奧雷烏斯金幣，估值3萬至4萬元，最終成交價為18萬1500元，這枚金幣除了是罕見的版本外，其圖案也象徵羅馬皇帝將主權歸還羅馬元老院的意圖。

不過羅斯的藏品也並非全部高價成交，道爾官網指有些成交價在3萬元或以上，但也有一些成交價低至120元。

羅斯在1980年代中期開始收集古羅馬錢幣，她學習與教授拉丁語與她熱愛的羅馬歷史息息相關。

她對古羅馬歷史的熱愛超越了課堂，也讓她對羅馬錢幣產生濃厚興趣，尤其是對共和時期的錢幣更為著迷，而大部分藏品是她在紐約及到義大利旅遊期間收集。到了1990年代末，她辭去了全職教學工作，藏品也隨之減少，但原有藏品經精心整理成冊已趨於完整，盡管從未公開展示過，但收藏圈內早已流傳其藏品消息。

拍賣 義大利

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