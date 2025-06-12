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他靠一手法6年免費搭乘120次班機 佛州男被定罪

記者張聲肇／即時報導
佛羅里達州一名35歲男子多次冒充空服員，先後騙得各航空公司搭乘免費班機超過120次，10日被法院定罪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Aman Uttam）
佛羅里達州一名35歲男子多次冒充空服員，先後騙得各航空公司搭乘免費班機超過120次，10日被法院定罪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Aman Uttam）

佛羅里達州35歲男子亞歷山大(Tiron Alexander)多次冒充空服員，在2018年到2024年之間免費搭乘美航、聯航等航空公司超過120次班機，10日被法院定罪。

佛州南區聯邦檢察署發布新聞稿指出，亞歷山大從各航空公司網站以空服員的身分，訂購「員工免費」機票，檢方以網路詐欺和「假冒身分進入機場安全區」兩項罪名，對他提出犯罪指控。

被他占便宜的航空公司包括美國航空、精神航空、聯合航空達美航空西南航空。其中一家，他利用30個員工識別證字號和不同的任職起訖日期，訂購免費機票，搭了34趟班機。檢方指出，他另以空服員的名義，騙得另三家航空公司讓他免費搭乘的機會。

航空業界提供員工免費搭機，是長久以來的員工福利，業者以「非營運」乘載的名義，註銷機票的營收。此一福利，還擴及員工家屬和朋友，開放候補座位，通常以長幼為序、空位多寡決定。

根據檢方2024年10月提出的起訴書，「亞歷山大2015年11月30日迄今，在某航空公司任職」，職位起訴書未提，但絕非空服員，也不是飛行員。

法院卷宗顯示，亞歷山大3月被捕，如今已被定罪，佛州南部聯邦地區法院訂於8月25日宣判刑期。

運輸安全局調查本案後，交由聯邦助理檢察官謝波德(Michael C. Shepherd)、 凱勒(Zachary A. Keller)和欽奇拉(Andres E. Chinchilla)偵辦、起訴。

機票 達美航空 西南航空 聯合航空 飛行旅遊

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