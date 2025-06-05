異性戀稱被同性戀主管減薪降職 最高院判職場歧視勝訴

俄亥俄州政府公務員艾姆斯聲稱自己因為是異性戀，遭到同性戀主管歧視，導致降級減薪。聯邦最高法院大法官5日一致支持她向俄亥俄州政府求償的法律訴求。(路透)

聯邦最高法院大法官 5日一致支持一名俄亥俄州 女性聲稱她因為自己是異性戀遭到歧視 才被減薪降職的法律訴求，決定簡化職場「反向歧視」訴訟程序。

此裁決將影響20個州和哥倫比亞特區的相關訴訟。過去包括白人和異性戀者在內的多數群體，若想依據聯邦法律提起歧視訴訟，這些地區的法院都會設定更高門檻。

大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)代表最高法院撰寫裁決意見指出，聯邦民權法並沒有區分多數群體成員和少數群體成員；「國會為每個『個人』設立相同保護，無論此人是屬於少數群體或多數群體，不容法院單獨針對多數群體原告施加特殊要求」。

提出此項上訴的原告是在俄亥俄州青少年服務廳工作20多年的女子艾姆斯(Marlean Ames)；她聲稱自己因為是異性戀，遭到同性戀主管歧視。

大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)除了同意傑克森的意見，另外還提出意見書指出：美國部分「規模最大、最負盛名的雇主，公然歧視那些他們認為屬於所謂多數群體的成員。」

湯瑪斯與大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)還共同援引保守派組織「美國第一法律」(America First Legal)提交的簡報聲稱「美國雇主長期『痴迷』於多元公平包容(DEI)倡議以及平權行動計畫」。該組織是由現任白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)創立。

傑克森的意見書中並未提及歧視性就業措施，而是將焦點放在艾姆斯的論點，即她因為是異性戀而未升官，之後又被降職。她想晉升的職位和她曾擔任的職位後來都給了LGBTQ成員。

1964年民權法案第七章禁止職場性別歧視。初審法院和美國第六巡迴上訴法院，之前都對艾姆斯做出了不利於她的裁決。

上訴法院要求艾姆斯提供「背景情況」等附加條件，例如LGBTQ群體做出了影響艾姆斯的決定，或有統計證據顯示存在針對多數群體成員的歧視模式。