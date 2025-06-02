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以外交官被殺、科州遊行遇襲 猶太社區緊張

編譯陳韻涵／即時報導
科州科羅拉多州圓石市1日發生汽油彈恐怖攻擊事件，受傷多人。圖為一位婦女2日在現場獻花致意。(美聯社)
科州科羅拉多州圓石市1日發生汽油彈恐怖攻擊事件，受傷多人。圖為一位婦女2日在現場獻花致意。(美聯社)

華府以色列大使館兩職員遇害、科羅拉多州猶太人遊行遇襲、賓州州長官邸遭人縱火，一連串反猶太案件令全美猶太社區神經再次緊繃。

紐約時報報導，科羅拉多州圓石市(Boulder)6月1日發生恐攻事件，珍珠街購物中心(Pearl Street Mall)周邊街道舉行關懷以色列人質遊行活動，卻遭45歲白人男子索利曼(Mohamed S. Soliman)以汽油彈攻擊群眾，造成至少八人燒傷住院。

以色列駐華府大使館兩名職員5月21日遭31歲男子羅德里格斯(Elias Rodriguez)槍殺；另外4月13日猶太教逾越節(Passover)深夜，猶太裔賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro，民主黨)官邸遭38歲巴爾默(Cody Balmer)縱火。

近期針對猶太人的攻擊事件凸顯加薩戰爭引發全球反猶主義抬頭之際，猶太族群處境日益危險。

「美國猶太裔民主理事會」(Jewish Democratic Council of America)執行長哈莉‧索伊弗(Halie Soifer)表示：「過去數個月來，我們看到反以色列情緒以反猶太暴力形式，數量急劇增加，每起事件都進一步消耗我們的安全感。」

當局表示，在科州和華府案件中，兇嫌在現場疾呼「解放巴勒斯坦」；賓州嫌犯縱火後供稱，縱火是為了反擊以色列攻擊巴勒斯坦人。

針對猶太人暴力事件在全美出現，方式也難以預料，加劇許多猶太人焦慮感，以公開身分現身公眾場所就有潛在危險。

圓石市遊行攻擊事件被害人的朋友透露，該名被害人是二戰時期納粹大屠殺倖存者。

近三起事件攻擊者都暗示反以色列的政治立場，引發許多人憂慮與加薩戰爭有關的左派政治暴力威脅。

國際性猶太人非政府組織及美國公民權利組織「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)表示，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)2023年攻擊以色列後，國內反猶太案件數量創單一年度新高。

科羅拉多州反閃族主義(Stop Antisemitism Colorado)聯合執行秘書史蒂芬妮‧克拉克(Stefanie Clarke)說：「危險的言論會變成危險的行動，我們持續示警反猶主義抬頭、危險言論衍生出的暴力風險，如今卻目睹一切接連發生。」

猶太 以色列

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