強暴殺人重罪 「歐扎克魔鬼」前警長越獄引恐慌

哈丁穿著仿冒執法人員的製服越獄 。(美聯社)

又一起越獄事件。因強暴和殺人坐牢，外號「歐扎克魔鬼」(Devil in the Ozarks)的前小鎮警長哈丁(Grant Hardin)25日穿著仿冒執法人員的制服，從阿肯色州卡里科岩石監獄(Calico Rock Prison)越獄，使得曾作證的受害人的妹妹非常緊張。

阿肯色州懲教廳發言人千皮恩(Rand Champion)說，哈丁假冒執法人員，又穿著「非制式」監獄制服逃跑，政府正在調查他如何從監獄裡找到或製造這套衣服。

雪柔‧提爾曼(Cheryl Tillman)的哥哥艾普頓(James Lee Appleton)2017年被哈丁殺害後 ，她到法院作證，親眼和殺人犯對質過，聽到仇人越獄的消息，非常害怕。

千皮恩說，警方已派出警犬、無人機、直升機在阿肯色北部地形崎嶇 的歐扎克山區(Ozark Mountains)搜尋，隨著時間推移，搜捕的範圍也逐漸擴大，「監獄所在的地形崎嶇，他能逃多遠，他心裡有數。叫做岩石監獄不是沒有道理的，因為四周都是岩石。」不過最近接連下雨，對搜捕人員和逃犯，都是一大挑戰。

因強暴和殺人坐牢的前小鎮警長哈丁25日越獄 。(美聯社)

艾札德郡( Izard County)警長梅爾頓(Charley Melton )呼籲民眾緊閉門窗，車子鎖好，看到可疑人物，立即打911通報警察，其他警局也紛紛對2023年紀錄片「歐扎克魔鬼」的主角越獄，發出警報。

哈丁2016任警長的小鎮蓋特威(Gateway)人口約僅450，和沃爾瑪總部所在地本頓維爾(Bentonville)同屬本頓郡(Benton County)，但位於郡內東北部，地處偏遠，越往東越荒涼，直到到囚禁哈丁的艾扎德郡。

提爾曼說她聽到哈丁越獄的消息，並不感到驚訝，不過難免觸動全家人的神經，也再度讓他們重溫當年的痛苦經驗。「這個人真邪惡，絕非社會之福。」

她哥哥59歲時在鎮水利處供職，在加菲爾德(Garfield)附近被哈丁擊中頭部死亡，屍體在車裡被警方發現。2017年10月，法院宣判哈丁一級謀殺罪成立，坐牢30年。他另因1997年強姦小學老師，服刑50年。

此外，德州警方26日在高速追車後逮到從紐奧良越獄的兩名逃犯，還有一人因民眾舉報在路州巴頓魯治落網，兩周前越獄的10人剩下兩人還在逃。