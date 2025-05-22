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罕見東北風暴 國殤日周末強風豪雨襲新英格蘭

記者張聲肇／即時報導
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氣象預報顯示，強風豪雨22日起造訪新英格蘭地區，地勢較高地區甚至可能下雪。(美聯社)
氣象預報顯示，強風豪雨22日起造訪新英格蘭地區，地勢較高地區甚至可能下雪。(美聯社)

通常秋冬才見的東北風暴，挾著強風豪雨，22日起造訪新英格蘭地區，高地甚至可能下雪；國殤日周末前，民眾可能見識到不尋常的氣候。

氣象預報人員說，這陣風暴的最大陣風時速超過40哩，有些地方的降雨量可達2吋，地勢高處可能降雪；往年此時準備外出曬太陽、烤肉野餐的人，今年可得改變計畫了。

國家氣象局說，東北風暴是指從東北方向襲向沿海地區的季風，雖然隨時都可能有，通常從9月到翌年4月較常出現，風勢也最強勁。往年的東北風暴曾造成數十億元的財務損失。

東北風暴抵達新英格蘭和加拿大東部時，風力最為強勁，時常會中斷交通，破壞電網，嚴重損壞住家與商家。

波士頓氣象局氣象學者彼得森(Kyle Pederson)說，較強烈的噴氣流讓剛好抵達沿海地區的低氣壓系統變得益加強勁，取名為「東北風暴」的緣故在此。

他說，最強烈的雨勢可能落在羅德島州和麻州南部與東部，各地22日可能出現惱人的洪泛和不利開車的路況，但不致釀成洪災。

到23日，強風豪雨就會過去，雨勢會變小，甚至剩下零星飄雨。「對這地區來說，雨量剛好，不會演成洪水氾濫。」只有山區可能降雪，也可能積雪。

東北風暴5月造訪很不尋常，因為通常只有冬季東西部溫差大，陸地上空有冷氣團，而海洋溫度相對溫暖的時候，才會形成。

不過，此刻大氣層出現交通擁擠—加拿大北極地區的高氣壓把冷氣團擠到東北部，此時通常只有南部才有的低氣壓，又被噴射氣旋推向北部。民營的大氣層與環境研究公司季節氣候預測部主任柯恩(Judah Cohen)說，「這麼晚了還碰到東季型態的大氣環境，還真罕見。」

柯恩說，如果早兩個月碰到這種天氣型態，「美國東北部就會有一場癱瘓一切的暴風雪，不會單單讓大家只在國殤日周末來臨前沾點濕氣那麼好過。」

新英格蘭 海地 加拿大

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