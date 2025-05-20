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甜點畫作招牌太大不准放 糕餅店提告勝訴

記者張聲肇／即時報導
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聯邦法官裁定李維特鄉村糕餅店的外觀表述，享有言論自由權。(美聯社)
聯邦法官裁定李維特鄉村糕餅店的外觀表述，享有言論自由權。(美聯社)

新罕布夏州康威鎮(Conway)政府以一家糕餅店外畫作尺寸太大，違反規定為由，迫使店東撤下或修正，引發言論自由官司，法官20日裁決糕餅店勝訴。

聯邦地區法院法官拉普蘭特(Joseph Laplante)裁定，康威鎮侵犯了李維特鄉村糕餅店(Leavitt's Country Bakery)店東楊格(Sean Young)的言論自由權，不得針對楊格的小店執行該鎮的商店招牌法規。裁決書說，法規的目的與執行不能「完全脫節」，鎮行政當局硬要執行的說法「不合邏輯。」

糕餅店的屋頂樹立著一幅當地高中生的彩繪，畫面裡陽光四射，襯托巧克力和草莓口味甜甜圈、藍莓馬芬、肉桂捲等點心，亮麗誘人。這個人口逾萬小鎮的部分居民擔心遊客太多，開發過度，敦促鎮政府「認真」執法。

都市規畫委員會也認為這幅彩繪不是藝術，而是廣告，根據廣告法，店面招牌的尺寸不能那麼大。這幅畫有90平方呎，超過法定的三倍。楊格接到公文通知，要他把畫縮小，不然就拆除，否則將吃上刑事官司並被罰款。他多次申訴未果，於是在2023年一狀告到聯邦法院，指控鎮政府限縮他言論表達的自由。

勝訴的楊格說，「我很興奮，學生的彩繪可以繼續展示，鎮民和來往旅客可以繼續欣賞這幅畫，我也獲得憲法第一修正案的保護。我認為這幅畫作非常巧妙地描繪了華盛頓山谷地區非常適宜居住的環境。」

李維特鄉村糕餅店的店東楊格拿著甜甜圈開心的笑。(美聯社)
李維特鄉村糕餅店的店東楊格拿著甜甜圈開心的笑。(美聯社)

楊格請求鎮方賠償他1元。代表鎮政府的律師對判決表示失望，不過同意法官在判決文裡所言，「該鎮官員為了管理好當地事務，本乎良心與誠信行事。」

隔壁自由鎮(Freedom)英文老師莫瑟瑞(Gay Moceri)說，康威鎮居然想拆掉學生用心替地方創作的作品，學生感到糟透了。她很替店東高興，「只要肯堅持不懈，有時候，小人物也能贏得官司。」

新罕布夏州

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