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降落時為避狗 小飛機阿拉斯加落水2死1重傷

記者張聲肇／即時報導
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南瓦雷克機場是一條1800呎長的碎石跑道，沒有塔台或助導航設施，飛行員只能憑目視進場。圖為與失事飛機同型的塞斯納207。(阿拉斯加運輸暨公共設施廳)
南瓦雷克機場是一條1800呎長的碎石跑道，沒有塔台或助導航設施，飛行員只能憑目視進場。圖為與失事飛機同型的塞斯納207。(阿拉斯加運輸暨公共設施廳)

國家運輸安全委員會(NTSB)表示，4月28日一架小飛機要降落阿拉斯加州南部南瓦雷克(Nanwalek)機場時，為避開突然闖入跑道的狗而墜入水中，造成兩死一重傷的慘劇。

根據NTSB，這架塞斯納207型小飛機已經著陸，但隨即拉起機頭，結果掉進跑道盡頭外的海灣；州警指出，48歲的駕駛邦克( Daniel Bunker)和37歲的女性乘客米勒(Jenny Irene Miller)當場死亡，另一男性乘客則身受重傷，刻在安克拉治醫院治療。

NTSB阿拉斯加分處長詹森(Clint Johnson)說，飛機落水的確切原因還在調查，但初步調查發現，邦克為了避免撞上跑道上的狗，導致飛機失控。詹森說，邦克通知緊隨其後要降落的另一架飛機說他要「繞場重飛」(go around)，這表示停止降落行動，隨而飛機方向也改變。

詹森說，「他在跑道上右彎然後緊急陡升，很不幸就在那一剎那飛機失控。」

詹森認為「空氣動力停頓」是這起事故的原因，亦即機身拉起仰角過大，機翼無法產生升力，造成飛機失控墜毀。「目前，我們還不能得出結論。調查剛剛開始。」

調查要等飛機碎片全部撈起，組合完畢，才能展開。詹森說，飛機的殘骸會先送到荷馬市(Homer)，最後送到安克拉治，由當地飛安專家確定，「飛機失控當時，沒有機械故障等問題。」

州警表示，兩名死者的屍體會送到州法醫處進行驗屍。

人口不到300的南瓦雷克位在阿拉斯加南部的克奈半島(Kenai Peninsula)葛蘭姆港(Port Graham)西側，當地所謂的機場，其實只是一條1800呎長的碎石跑道，沒有塔台或助導航設施，飛行員只能憑目視進場。

阿拉斯加州

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