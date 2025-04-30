強烈雷雨襲賓州、俄州致50萬戶停電3死 暴風雨還沒完

賓州29日遭惡劣天氣襲擊，風勢強勁，一名遛狗男子不得不和寵物蹲在一輛卡車旁邊避風。(美聯社)

氣象單位30日對奧克拉荷馬州 南部、德州北部發布瞬間暴洪警報；雷陣雨迫使班機暫停起降，部分地區居民撤離家園。

強烈暴風雨29日侵襲賓州 、俄亥俄州 及鄰近地區，吹倒樹木，扯斷電線，造成至少50萬戶停電，官方確認至少三人死亡。氣象專家波文(John Bowen)說，29日晚橫掃賓州的暴風雷以弓形路線移動，來到曲線尖端時，風力尤為強勁，災情也特別嚴重。

追蹤供電情況的網站PowerOutage.us顯示，賓州42.5萬戶和俄亥俄州4萬戶停電，密西根、紐約和西維吉尼亞也有數千戶無電可用。

賓州艾倫根尼郡(Allegheny)緊急服務處長布朗(Matthew Brown)說，「各位鄉親，這是天然災害，危害之劇極為少見。」根據天氣預報，5月1日還會有一場暴風雨。

Duquesne Light電力公司發言人表示，暴風雨災情「前所未見」，25萬用電戶停電，收到2.2萬損壞通報，包括樹木倒下、電力線路被吹倒、電線桿斷裂，已司增聘外部人員加速修復工作，但停電可能延續一周。

警方說，29日傍晚，州立學院(State College)一帶強風吹倒樹木和電線，賓州一名22歲男子在電線桿附近滅火時遭電擊，當場死亡，當地警察認與暴風雨有關。

匹茲堡公共安全局說，29日傍晚急救人員獲報前往南坡區(South Side Slopes)處理有人遭電擊事故，到場時，被電到的人已回天乏術。公安局說，街上到處都是橫倒的樹木和高壓電線，危險橫生，來往必須「極度小心。」