我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2歲童荒野獨走迷失16小時 牧羊犬陪伴獲救

指中國曾多次聯繫 川普：最快4周內完成對各國貿易談判

亞州2歲童荒野獨走迷失16小時 牧羊犬陪伴獲救

記者張聲肇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
發現迷路男童的牧羊犬巴佛德。(雅瓦派郡警長辦公室)
發現迷路男童的牧羊犬巴佛德。(雅瓦派郡警長辦公室)

亞利桑納州兩歲男童艾倫(Boden Allen)14日傍晚5時左右走失，在荒野中獨自走了七哩路，16小時後才被一家牧場的巡邏犬發現，重獲安全。

家住鳳凰城北方170哩小鎮塞利格曼(Seligman)的艾倫，14日下午和媽媽在戶外玩耍。媽媽進屋替小嬰兒換尿布時還跟進屋裡，但不等媽媽換完尿布，又跑出去。等媽媽出門找人時，艾倫已不見人影。

雅瓦派郡副警長紐南(Jeff Newnum)指出，郡警局獲報不到10分鐘。就出動40餘名警力，徹夜搜尋了16個小時，沿路還發現兩隻美洲獅(mountain lions)，唯獨就是不見小艾倫的蹤跡。

翌日早晨，七哩外一家牧場的主人丹頓(Scotty Dunton)打電話報警，說「有個小男孩走進我的牧場」。

丹頓說，他養的牧羊犬巴佛德(Buford)外出察看是否有郊狼(coyotes)出沒時，發現小男孩。「巴佛德很愛小孩，可以想像，看到他以後，就沒有離開過他。」

亞利桑納州兩歲男童艾倫14日傍晚走失，獨自在荒野中走了七哩路，16小時後才被一家...
亞利桑納州兩歲男童艾倫14日傍晚走失，獨自在荒野中走了七哩路，16小時後才被一家牧場的巡邏犬發現，重獲安全。(雅瓦派郡警長辦公室)

巴佛德是混種土耳其安那托利亞牧羊犬(Anatolian Pyrenees)。牠看到小艾倫以後，就一直守在他身邊，才引起丹頓的注意。艾倫告訴丹頓，他在樹下睡了一覺。

紐南說，牧羊犬顯然不把小艾倫視作威脅，也知道「有點不對勁」，才會直覺地跑近小男孩，並且守在一旁。

紐南說，丹頓從當地媒體得知，這一帶有小孩走失，大家正在搜尋，於是打電話告訴警局，小孩在他那兒。

丹頓說，「我無法相信，這小子能走這麼遠，走了七哩路，彷彿是一直線走在平地上，事實上從他家到這裡，中間隔著三座山脈和深谷，兩歲小兒居然辦得到，簡直難以置信。」

紐南說，警方預備下周帶一塊大牛排到牧場，好好地犒賞巴佛德。

亞利桑納州

上一則

關稅衝擊 折扣店Five Below停進中國貨 營運雪上加霜

下一則

阿拉巴馬釣魚賽2船相撞 3溺斃多人傷

延伸閱讀

觀光客不來、商品賣不動… 美國人氣退燒 今年恐損失900億美元

觀光客不來、商品賣不動… 美國人氣退燒 今年恐損失900億美元
新書「鬥爭」：賀錦麗敗選 認為拜登應負責

新書「鬥爭」：賀錦麗敗選 認為拜登應負責
名主持人艾倫聖塔芭芭拉別墅520萬4天就售出 高於要價

名主持人艾倫聖塔芭芭拉別墅520萬4天就售出 高於要價
開發方允建Skypark步道橋 劉醇逸擬提案為賭場申請鋪路

開發方允建Skypark步道橋 劉醇逸擬提案為賭場申請鋪路

熱門新聞

新澤西州亞洲餐廳華裔老闆張明曦(中)遭ICE逮捕。(ICE臉書)

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

2025-04-14 09:12
圖中穿格子外套的86歲華翁，遭余珍妮推打倒地。(影片截圖)

芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危

2025-04-15 10:02
波士頓一位移民律師米凱羅尼在社交媒體，貼出收到的國土安全部寄給她的限期離境通知。(bluesky截圖)

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

2025-04-17 10:30

沒做錯任何事 賓大3學生簽證遭取消

2025-04-11 17:39

專找老人下手…社安金詐騙 賓州小鎮老婦損失7萬

2025-04-14 14:53
Five Below承受不了高關稅，決定暫停從中國進口商品。(Five Below臉書)

關稅衝擊 折扣店Five Below停進中國貨 營運雪上加霜

2025-04-17 14:55

超人氣

更多 >
賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了

賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？
馬斯克繁衍「軍團」生下至少14孩 想盡快實現人類登陸火星

馬斯克繁衍「軍團」生下至少14孩 想盡快實現人類登陸火星
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知