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治洪經費被刪 環團：密西西比河列最瀕危

記者張聲肇／即時報導
流經路易斯安那州維卡曼市的密西西比河。(美聯社)
流經路易斯安那州維卡曼市的密西西比河。(美聯社)

主管治洪的聯邦緊急事務管理局(FEMA)預算遭刪減，甚至可能被裁撤，因此環保團體把密西西比河列為「2025年最瀕危的河流」。

非營利環保團體「美國河流」(American Rivers)16日表示，密西西比河近年來洪水越來越頻繁，也越來越嚴重，每當泛洪，沿岸居民與商家無不遭到損毀，河流的健康也每況愈下，但有2000萬人的日常飲用水，靠它供應。

該團體指出，保護河川，幫助居民防洪、災後重建，聯邦政府都扮演關鍵角色。然而，主管防洪事務的聯邦緊急事務管理局不但人員遭到裁減，主管機關國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)等官員，還威脅要裁撤整個管理局，這個情況使密西西比河面臨極高風險。

「美國河流」指出，「沿岸的社區在防災和救災方面，以及河川復育，都需政府大力支持，如今，聯邦緊急事務管理局卻命懸一線。」

該團體呼籲川普政府「把該局現代化，好讓它發揮改善河川健康的功能，最大程度的保障密西西比河沿岸社區的安全、安定與繁榮。」

「美國河流」中部地區主管瑟特(Mike Sertle)說，「密西西比河對我們國家的健康、財富與安全至關重要，我們喝它的水，用河水灌溉農作物，在河面觀光旅遊，沿河而居，生活繁衍，簡言之，我們欣賞它的美。」

瑟特表示，「我們不能背棄密西西比河沿岸的社區，更不能置其健康於不顧，千百萬人靠它而活，在這關鍵時刻，沿岸居民更需要全國團結與方向指引，不能活在不確定當中。」

「美國河流」指出，緊急事務管理局不僅負責救災，也負責制定泛洪區的重建法規，幫助災民遷往地勢較高的安全地帶。「降低救災成本，最具成本效益的方法就是，事先把災難的衝擊減到最低程度。防災工作用掉1元，會有7元的回報。」

聯邦政府 國土安全部

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