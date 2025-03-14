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德州男酒駕致17車恐怖連環撞 5死多人住院

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德州男酒駕致17車連環撞 5死多人住院

記者張聲肇／即時報導
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官員14日審視35號州際公路南向道的車禍現場 。(美聯社)
官員14日審視35號州際公路南向道的車禍現場 。(美聯社)

德州男子阿拉亞(Solomun Weldekeal Araya，37歲)13日近午夜時酒醉駕車，導致發生17輛車連環車禍，造成五人現場死亡和多人住院的慘劇，奧斯汀市警察局已將他關進監獄，並對他提出五項醉酒殺人以及兩項醉酒攻擊的犯罪指控。

35號州際公路南向道北奧斯汀帕默巷（Parmer Lane）附近路段的連環車禍，發生於13日晚間11點30分，五名死者包括一名嬰孩和一名兒童，至少12人受傷，警方調查後，逮捕阿拉亞。車禍現場封閉了12小時，14日下午1時才恢復通車。全國運輸安全委員會也加入調查。

奧斯汀-崔維斯郡緊急救護服務處急救人員趕到現場，立即替17輛車裡的17人療傷，撞成一堆的車包括貨櫃連結車。現場死亡的五人當中，三名是成年人。服務處發言人史戴德曼(Christa Stedman)說，現場一片混亂，延展十分之一哩長。

11名傷者被送到各家醫院，其中幾名傷勢嚴重，有性命之虞。另一人拒絕搭救護車。

德州男子阿拉亞酒醉駕車，導致發生17輛車連環車禍，造成五人死亡。(美聯社)
德州男子阿拉亞酒醉駕車，導致發生17輛車連環車禍，造成五人死亡。(美聯社)

市警局說，鑑於死傷人數眾多，查清身分姓名需好幾天，「可能要下周才能公布」。

史戴德曼說，現場這麼凌亂，重傷者40分鐘之內就被送到醫院治療，「這是相當不錯的成績」。

兩名傷勢嚴重，有性命之虞的成年人被送到聖大衛圓石醫學中心(St. David's Round Rock Medical Center)，另三名被送到戴爾瑟頓(Dell Seton)醫學中心的成年人當中，兩人性命垂危；三名兒童被送到戴爾兒童醫學中心，其中一人的傷勢可能危及性命；三名成年人輕傷，在瑟頓醫學中心治療。

聖大衛圓石醫學中心14日表示，該醫院接收的兩名傷者，一人經治療後已經出院，另一人「情況良好」。

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