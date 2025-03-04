3人確診水痘 賓州州大要求隔離防擴散

賓州州立大學主校區出現三人確診水痘的疫情，校方已查出疫情的「源頭」，要求曾和患者接觸的人自我隔離。(取自賓州州立大學網站)

有4萬2000名學生的賓州 州立大學主校區出現三人確診水痘(chickenpox)的疫情 ，校方已查出疫情的「源頭」，要求曾和患者接觸的人自我隔離。

三名患者都在「大學公園」(UniversityPark)校區，感染者是學生還是教職員，暫不明朗。

賓州州大呼籲2月17日至24日曾在米福林大廳(MifflinHall)以及2月20日下午1點到3點曾到湯瑪斯大樓的人注意是否有感染的症狀，若有的話最好自我隔離，視情況就醫。

校方指出，這次水痘病毒傳播的風險「很低」，不過曾在前述時間地點出現的師生、教職員，最好檢查一下自己的疫苗 接種紀錄。

水痘一般來講，不會對患者構成重症，但對因免疫系統不佳、未打過疫苗的人及孕婦，可能致命。

水痘和麻疹都是疫苗可以防範的流行病，美國拒打疫苗的人越來越多，這些疾病再度爆發，有其道理。德州上月底就出現多年未見的麻疹死亡的案例。

賓州州大2015年某次校園舞會之前，也曾發布過類似的水痘疫情警報。

水痘很容易傳染，患者胸部、背部和臉部會出現發癢的紅斑和疱疹。水痘-帶狀疱疹病毒(varicella-zostervirus)具高度傳染力，可經由噴嚏或咳嗽的飛沫，在人與人之間散布，或經由接觸水痘的液體傳染，引發紅疹、水泡、發癢、發燒及疲倦等。可能併發嚴重的皮膚感染、疤痕、肺炎、腦炎或死亡，亦可能因病毒再活化，成為帶狀疱疹。

兒童最容易感染水痘，其他年紀也可能，成年人感染反而症狀較重，甚至致命。兒童染疫致命率為每10萬人有1.5人，成年人多達30人。