我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

停戰有眉目 川普搶先爆 將與普亭在這國家見面

CPI漲幅超預期 10年期美債殖利率漲 道指跌逾200點

非裔婦報警求助反遭槍殺 伊州郡政府千萬元和解

記者張聲肇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
警方隨身錄影機錄下伊州非裔婦女馬西（後）去年7月遭警察格雷森（左前）槍殺。（美聯社）
警方隨身錄影機錄下伊州非裔婦女馬西（後）去年7月遭警察格雷森（左前）槍殺。（美聯社）

伊利諾州非裔婦女馬西(Sonya Massey)去年7月報警求助反遭警察槍殺， 替死者家屬打官司的律師12日說，桑加蒙郡(Sangamon County)政府同意以1000萬元和解訴訟，但這只是彰顯正義的第一步，司法審判和法律更新仍有必要。

民權律師克倫普（Ben Crump）說，12日本應是馬西37歲的生日，「我們要民事究責，刑事處罰，也要立法跟上時代，制定防止類似不幸再發生的法律」，民事和解做到了，「刑事審判和立法變革還沒有。」

有精神問題的馬西當時懷疑有人在住處附近意圖不軌，打電話報警，前去處理的警察格雷森(Sean Grayson)看到她正要把火爐上的熱水壺移開，朝她開了三槍，馬西臉部中彈，當場死亡。

調查發現，格雷森在四年期間多次調動，先後在六個警局服務，不只是懲戒問題，還有法律問題，民主黨州議員史勞特（Justin Slaughter）於是提案改革員警聘用法，聘任之前，主管必須看過應徵人員前幾個在職紀錄。

馬西的父親魏爾本（James Wilburn）懷著沉重的心情，感謝史勞特和春田市選出的州參議員透納（Doris Turner ）領銜立法，約束「從這分局跳到那分局」的問題警員，讓大家不會經歷「我們家承受的痛苦。」

桑加蒙郡官員說，和解金由郡和解基金和其他預備金湊足，至於如何運用，待法院裁決，律師若努其（Antonio Romanucci ）認為該用做馬西兩名青少年子女的生活和教育費。克倫普則說，律師該分得多少，由法院決定，「大部分會歸死者家屬。」

本案迫使聘用格雷森的桑加蒙郡警局長康柏爾（Jack Campbell）提早退休，郡警局接受司法部的要求，加強員警的「非歧視」訓練，增進降低緊張對立以及應付心理障礙患者的能力。

死者馬西的兩名子女（中和右）去年在律師克倫普（左）的陪同下出席記者會。（美聯社）
死者馬西的兩名子女（中和右）去年在律師克倫普（左）的陪同下出席記者會。（美聯社）

司法部 退休 民主黨

上一則

大華府風雪道路難行 至少造成800起車禍

延伸閱讀

260人從緬甸詐騙園區被釋放 包含7台灣人

260人從緬甸詐騙園區被釋放 包含7台灣人
伊州貪腐前州長布萊格亞維奇 獲川普赦免定罪

伊州貪腐前州長布萊格亞維奇 獲川普赦免定罪
緬詐園高調辦春晚 辣妹露長腿跳APT 吶喊「再創輝煌」

緬詐園高調辦春晚 辣妹露長腿跳APT 吶喊「再創輝煌」
伊州長、芝市長華埠拜年 肯定經濟、文化貢獻

伊州長、芝市長華埠拜年 肯定經濟、文化貢獻

熱門新聞

莫李納(Edwin Molina)的吉拿棒店前的街道，自從川普執政後，大多時候都空空蕩蕩。(特派員黃惠玲／攝影)

噩夢重演 ICE恐慌症嚇跑顧客 商家：不知能撐多久

2025-02-06 11:21
梁利堂和律師在波士頓聯邦法院外。（路透）

遭控任中共代理人 波士頓僑領梁利堂「無罪」當庭釋放

2025-02-11 11:16
芝加哥入冬低溫，密西根湖畔不時可見大面積結冰。(讀者提供)

冰風暴來襲 中西部覆冰厚度將達1/10吋 出行危險

2025-02-05 10:13
西雅圖國際機場5日發生兩架客機輕微擦撞意外。(取自Ｘ)

日航、達美航空客機擦撞 西雅圖機場部分航班延誤

2025-02-05 19:24
雞蛋是在烘焙過程中很關鍵的食材。(pexels)

雞蛋價格節節漲 營養專家：不妨使用這些替代品

2025-02-10 12:22
家族經營的新州聯合城(Union City)的薩爾瓦多餐廳La Pupusa Loca，在ICE抓捕假影片傳出前，生意一直不錯。(餐廳臉書截圖)

ICE抓人假影片瘋傳 新州一家薩爾瓦多餐廳無人敢上門

2025-02-08 10:28

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
安海瑟薇裸背全寫中文 網友放大猛看：到底寫什麼？

安海瑟薇裸背全寫中文 網友放大猛看：到底寫什麼？
頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣