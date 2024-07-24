田納西州幸運兒刮中1百萬元 店員起貪念偷調包據為己有

田納西州23歲的店員帕托偷走客人中1百萬美元的刮刮卡，兌獎時遭逮捕。翻攝(Rutherford County Sheriff's Office X帳號@RCTNSheriff )

田納西州 23歲的彩券銷售員帕托（Meer Patel）日前看到客人買的刮刮樂中了1百萬美元後竟心生貪念，謊稱弄丟後據為己有，但兌獎時被官方單位識破彩券是偷來的；帕托目前遭拘留，未來可能面臨超過25萬美元的偷竊相關罰金。

每日郵報（Daily Mail）報導，田納西州默弗里斯伯勒（Murfreesboro）一名父親在加油站花40美元購買了兩張「鑽石和黃金」刮刮樂，為了節省時間，他只刮開兌獎的條碼後將刮刮卡交給帕托，請他確認自己是否中獎。

報導指出，該名顧客買的兩張刮刮樂都有中獎，一張中40美元，另一張中1百萬美元，但帕托向顧客謊稱不慎遺失其中一張刮刮卡，只兌換中40美元那張並將獎金交給客人。

監視器畫面顯示，帕托偷偷把中1百萬美元的刮刮卡丟到垃圾桶，客人離開後他立刻從垃圾桶取出刮刮卡，迅速地放到自己的口袋裡，他拿到刮刮卡後還在店內慶祝了一番。

沒過幾天帕托到當地彩券官方單位想兌獎，但他不知道的是官方單位對於中大獎的顧客都會檢視當初在店內購買彩券的監視器影像，他偷客人刮刮卡的事因此被發現，立刻遭到逮捕。

帕托目前被拘留在拉瑟福（Rutherford）縣成人拘留中心，他的保釋金預定是10萬美元，由於偷竊中1百萬美元的刮刮卡是A級重罪，帕托將面臨超過25萬美元的罰款。

警方之後打電話給刮刮樂原本的購買者，通知他中大獎及刮刮卡被偷的事情，也把刮刮卡還給他，中獎者起初不相信，後來警方鼓勵他去兌獎他才相信，並感謝執法單位幫他找回屬於他的獎金。