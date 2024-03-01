太巧合 閏日出生北卡華裔媽 女兒也在2/29誕生

潤日出生的華裔醫學教授孫愷，在2月29日生下同為2月29日出生的女兒。(杜克醫學院)

北卡 一名1984年閏日(2月29日)出生的華裔 婦女孫愷(Kai Sun，音譯)，周四生下女嬰克洛伊(Chloe)，女嬰出生的這一天剛好也是閏日，寫下母女四年才能過一次生日的巧合。

在杜克大學擔任醫學助理教授、風濕病專家孫愷博士，跟她的丈夫派克(Michael Paik)在2月29日凌晨5時12分，迎來他們第三個孩子，這名女嬰取名克洛伊。克洛伊比預產期的2月26日晚了三天出生，重量6磅13盎司。

孫愷在杜克大學醫院的病房接受「早安美國」訪問時說，「我丈夫在產前還跟我說，如果嬰兒跟我同一天生日，那該有多酷。」孫愷說自己跟女兒一切都很好。

孫說，女兒剛出生時呼吸急促，所以他們把她帶到育嬰室去看了兒科醫師，做完一切檢查後，女兒現在睡得很安穩。

克洛伊不僅是閏日寶寶，她還是孫愷跟丈夫的彩虹嬰兒(rainbow baby)，彩虹嬰兒是指準媽媽因流產、幼兒夭折或懷有死胎等失去嬰兒後，終於順利誕下的嬰兒。

孫愷說，「我們大概一年前流產過，所以克洛伊對我們來說更加特別。」，孫愷說，自己在懷孕的過程中發生過一些小事情，「最初的超聲波檢查發現一些異常，這讓我們很緊張，然後我又感染了COVID，在懷孕的最後三個月，我還不小心摔倒了，還好最後一切都很順利。」

孫愷想跟剛出生的女兒說，「我只希望她知道自己很特別，不僅僅是因為她有一個特別的出生日子。」孫愷跟女兒3月1日出院，回到家會把克洛伊介紹給她的哥哥姐姐查理斯(5歲)、卡萊布(3歲)，還有其他家人，「當然，我們還會一起吃蛋糕。」