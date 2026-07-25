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舊金山金門大橋附近驚見浮屍 警調查是否與惡魔島翻船事故有關

記者李怡／舊金山即時報導
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金門大橋附近海域打撈出一具遺體，是否與惡魔島翻船事故有關待確認。（記者李怡／攝影...
金門大橋附近海域打撈出一具遺體，是否與惡魔島翻船事故有關待確認。（記者李怡／攝影）

舊金山警方25日上午在金門大橋附近海域打撈出一具遺體，目前身分尚待法醫確認。由於發現地點鄰近本月中旬惡魔島附近遊艇翻覆事故的搜救範圍，外界關注這具遺體是否為當時仍失聯的乘客之一，不過警方表示，目前尚未證實兩起事件是否有關聯。

警方表示，25日上午接獲民眾通報，指金門大橋西側海域發現一具漂浮遺體，海事巡邏人員隨即趕赴現場，在消防人員協助下將遺體打撈上岸，並交由法醫辦公室進一步確認身分及死因。在完成身分辨識並通知家屬前，警方不會公布死者資料。

由於打撈地點距離本月14日惡魔島附近遊艇翻覆事故海域不遠，因此引發外界聯想。警方表示，目前仍須等待法醫鑑定結果，尚無法確認這具遺體是否就是船難失聯者之一。

這起遊艇翻覆事故發生於7月14日下午，當時一艘載有20人的遊艇在惡魔島附近海域翻覆，船上人員原本正為已故親友舉行海葬儀式。事故發生後，救援單位迅速展開大規模搜救，多數乘客獲救，但仍造成多人失聯或死亡。

事故發生後，搜救單位連日動員船艇、直升機及潛水人員，在舊金山灣及金門大橋外海持續搜索。由於當地潮流湍急、水流方向複雜，加上濃霧及低水溫等因素，都增加搜救難度，也使失聯者的搜尋工作更加艱鉅。

截至25日下午，警方尚未公布更多調查進展。

精華 FAQ

  • 25日上午，警方接獲通報後在金門大橋西側海域打撈出一具漂浮遺體，並由海事巡邏與消防人員協助移送法醫辦公室，等待進一步確認身分與死因。

  • 因為遺體發現地點距離7月14日惡魔島附近遊艇翻覆事故海域不遠，而該事故仍有乘客失聯，因此外界懷疑兩起事件可能有關聯。

  • 警方表示，目前只能確定有遺體被打撈上岸，是否屬於惡魔島翻船事故失聯者，仍須等待法醫鑑定與身分確認後才能判定，暫未公布更多細節。

金門大橋 舊金山

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