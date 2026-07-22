Dion Lim新書寫亞裔故事 盼送1.2萬本「Amplify」進校園

Dion Lim與其新書「放大聲音Amplify」讓亞裔故事被看見，受到華裔社區廣泛支持。（記者李怡╱攝影）

曾任ABC7亞裔 新聞主播、艾美獎 得主Dion Lim日前在灣區舉辦新書「放大聲音Amplify: My Fight for Asian America」籌款會，吸引數百位亞裔社區領袖、企業界人士及支持者出席。

活動除慶祝新書出版外，更以募款方式推動「Amplify in Schools」計畫，希望募集資金購買1萬2000本新書，送進全美校園，讓更多年輕世代了解亞裔美國人的歷史與經歷。

「放大聲音」一書聚焦疫情期間亞裔仇恨犯罪，以及亞裔社群如何透過發聲改變社會。多位講者分享自身遭遇歧視 的經歷，包括租屋遭拒、在高速公路上遭辱罵「回到你的國家」並遭尾隨等事件，強調仇恨不只是肢體暴力，也包括心理恐懼與日常歧視。

Dion Lim在致詞時表示，真正改變她人生的，是2021年報導89歲華裔長者黃宜桂（Yi Gui Huang）在舊金山遭攻擊重傷的新聞。當時她意識到，如果沒有人持續記錄、持續報導，許多亞裔家庭的故事終將被遺忘。

「我不想只是坐在主播台念稿。」她說，自那之後，她開始投入更多時間接觸受害者家庭，建立信任，也因此有越來越多家庭願意向她講述自己的故事。她表示，這些故事最後集結成「Amplify」一書，「如果我沒有把它們寫下來，我們的故事將永遠消失。」

她強調，這本書不是為了個人收益，「我一毛錢版稅都沒有拿。」所有募款都是希望把書送進學校，讓1萬2000名學生知道：「他們的故事值得被寫進美國歷史，他們的聲音值得被聽見。」

Dion Lim回憶，疫情期間幾乎每天都在報導亞裔遭攻擊事件，但她曾被新聞台高層質疑：「為什麼播這麼多亞裔仇恨新聞？」

Dion持續透過社群媒體分享民眾提供的亞裔仇恨影片，希望讓更多人知道正在發生的事情。後來，她開始撰寫「Amplify」卻因內容涉及亞裔仇恨議題，與任職媒體對書中內容產生分歧，最終在2025年離開服務8年的ABC7，投入全職停止亞裔傷害的倡議工作。

亞裔社區領袖認為，「這不只是一本書，而是我們把真相留在歷史裡的一種方式。」

談及多年採訪亞裔仇恨事件，Dion表示，自己曾長期壓抑情緒，直到有一天在直播中情緒崩潰，才開始接受心理健康諮詢。

「亞洲人成長過程中，很少被鼓勵談心理健康。」她說，「但我後來明白，尋求幫助並不可恥。」她認為，新聞工作最重要的並不是流量，而是信任。「信任不是別人給你的，而是一場又一場對話累積出來的。」

Dion Lim表示：「生命若沒有值得奮鬥的事情，就失去了意義。我選擇站出來，不只是為了自己，而是為了我們整個亞裔社區，以及下一代。」

Dion Lim與其新書「放大聲音Amplify」讓亞裔故事被看見，受到華裔社區廣泛支持。（記者李怡╱攝影）

Dion Lim與其新書「放大聲音Amplify」讓亞裔故事被看見，受到華裔社區廣泛支持。（記者李怡╱攝影）

Dion Lim與其新書「放大聲音Amplify」讓亞裔故事被看見，受到華裔社區廣泛支持。（記者李怡╱攝影）

Dion Lim與其新書「放大聲音Amplify」讓亞裔故事被看見，受到華裔社區廣泛支持。（記者李怡╱攝影）