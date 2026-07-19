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AI機器人咖啡師還原大師級風味能調28款冷熱飲品

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
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輝達GTC大會上的AI機器人咖啡師。（取自Artly網站）
輝達GTC大會上的AI機器人咖啡師。（取自Artly網站）

在去年的輝達 GTC大會上，一位技藝嫻熟、動作俐落的「機器人咖啡師」(BaristaBot)吸引全場目光。這款由一家服務型人工智慧公司開發的機器手臂，搭載視覺-語言-行動(VLA)AI系統，不僅能完成複雜的製作工序，更能忠實還原頂級咖啡師的手藝，現場調製出多達28款冷熱飲品，令人驚艷。

本報記者專訪了參與BaristaBot研發的灣區知名主廚、SCA國際認證咖啡師周淨媛(Echo Zhou)，她是該計畫中負責飲品配方設計與實際訓練的重要推手。周淨媛指出，這款AI咖啡機器人與市面上常見的自動販售式咖啡機大相逕庭。「一般的機器人只是按個鈕幫你出杯，功能簡單，但AI咖啡師可以學習、模仿、優化，真正複製出大師級風

味。」

以她設計的一款精品咖啡為例，配料高達七、八種，且每間門市的菜單可能有數十款飲品。對人力來說，要訓練多間分店員工是一項耗時工程。但AI咖啡師只需輸入配方，即可迅速複製。然而初期機器人只依據配方製作，風味總有些差距。因此她親赴西雅圖總部，進行現場訓練與優化

「拉花和打奶泡這些細緻技術，過去是人類咖啡師的專業領域，現在機器也能駕輕就熟。」她表示，透過追蹤世界冠軍拉花師的動作，將傾斜角度、深度、出氣量等數據輸入，機器人便能迅速學會並穩定複製，風味與美感兼具。

整個訓練過程中，一支博士級工程團隊持續微調參數，讓每一杯咖啡都臻於完美。但令人振奮的是，最新一代機器人已可自我學習，無需工程師手動介入調整，實現「一鍵學習」功能。這代表每家咖啡店可依自身風格，透過人機介面輸入配方參數，即能製作出獨具特色的招牌咖啡。

雖然周淨媛笑稱訓練咖啡機器人的過程好像在教它搶自己的飯碗，但也認為AI與咖啡的結合，不是取代人類，而是提升整體品質與效率。

「有靈魂」的智能精品咖啡隨著AI咖啡師逐步走入現實，或許在不久的將來，每位消費者都能在街角小店，喝上一杯。

周淨媛笑稱訓練咖啡機器人的過程好像在教它搶自己的飯碗，但也認為AI與咖啡的結合，...
周淨媛笑稱訓練咖啡機器人的過程好像在教它搶自己的飯碗，但也認為AI與咖啡的結合，不是取代人類，而是提升整體品質與效率。(受訪者提供)

精華 FAQ

  • 一般自動咖啡機多半只是按鈕出杯，功能較單一；BaristaBot則能學習、模仿並優化動作，依配方與訓練複製大師級手藝，做出更接近精品咖啡店的風味。

  • 周淨媛負責飲品配方設計與實際訓練，是研發團隊的重要推手。她親赴西雅圖總部調整參數，並把拉花、打奶泡等細節轉成可讓機器學習的數據。

  • 它讓門市可直接輸入配方就快速複製招牌飲品，減少訓練人力與時間成本；最新一代還能自我學習，讓各店依風格穩定產出一致且具特色的咖啡。

輝達 人工智慧 灣區

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