從生技業跨界主廚周淨媛棄高報酬 獲邀掌杓新中式餐廳

周淨媛展示「珍菌普洱茶泡飯配鮑魚」與「玫瑰花醬露珠涼糕」兩道菜的製作。（受訪者提供）

周淨媛(EchoZhou)畢業於常被譽為「公立常春藤 」的北卡 羅來納大學教堂山分校，本科修讀信息系統和媒體新聞雙專業。畢業後進入生物科技公司，從事生物3D打印機的設計，工作環境和報酬都不錯。誰料到她日後卻因為心中熱愛，而走進美味料理的世界。

從小愛美食放學遊菜場

周淨媛回憶，小時候父母忙於工作，自己由外婆帶大。外婆非常熱愛生活，會在小小的陽台。上種滿各色瓜果和新鮮的蔬菜。可惜不善烹調，大多是水煮或是生吃。她因此沒有過早接觸各類香辛料，得以保持味覺的純粹感，對各種食材的原味有很清晰的感知，並且養成了對美食的熱情。

從小她每去到一個新的地方，就會想要品嘗當地美食。別的小孩放學會去補習班或是運動場，而她的首選則是菜場。到別的小孩家玩，她也會跑到廚房看別家的爸爸媽媽或是其他長輩做菜

大學期間，北卡的中餐非常少，她成了同學中遠近聞名的大廚。為了能上她的餐桌吃飯，同學們甚至建立一個Waitlist(等候名單)的群組。她也在這其中體會到為人烹飪的樂趣和滿足感，是她在其他任何地方都沒有體驗過的。

工作三年後，在申請研究所的過程中，她也順利地收到很多好大學的錄取通知。可是看著這些錄取信，她突然覺得看穿了自己今後十幾、二十幾年的人生，意識到自己其實一直都想投身美食行業，真正的夢想就是成為一家優秀餐廳的主廚。

效法徐悲鴻結合中西式

下定決心後，她放棄了所有的研究所錄取，轉投美國烹飪學院(CIA)納帕分校學習，希望從西餐中獲得更多啟發和技法上的提升。她希望自己做料理界的徐悲鴻，掌握了西式技法後再與傳統中式水墨畫結合，畫出自己獨一無二的馬來。

初入學院，西餐的標準化操作流程讓她印象深刻。整個學校就像是一個大的餐館，她對這樣規模宏大餐館的運營、訂貨、派貨、食品安全、幫廚體系、烹飪的流程都很感興趣。甚至洗碗工，清潔部門的運作都讓她覺得十分值得學習。

周淨媛之前從沒有做過體力活，甚至連運動都不是很擅長。但在廚房裡她凡事親力親為，不願落人後，50磅一袋的土豆，齊腰高的大湯鍋都不在話下，一度累到脫力。但漸漸也練出了在健身房裡都沒有練出來的肌肉。

為了開拓視野，學習之餘，她還到美食美酒之鄉的納巴縣內各家高級餐廳去面試。餐館的面試方法，就是讓面試者在廚房裡呆上一整天，有專人帶領輪換各個不同崗位，最後再做綜合評價。她也因此了解到各家餐廳廚房不同的流程。

此外，還會利用課餘時間儘量去各家米其林餐廳品嚐美食，打開自己的味蕾。每一次品嚐，她除了會記錄菜式的特點、作法、用料，都會向餐廳仔細了解美食的細節。最後積累了厚厚一大本的筆記。

周淨媛最後挑選了新派美式法餐的米其林一星餐廳實習。在實習中，她在注意到備菜團隊不合理的地方，製作了專業的諮詢ppt和excel表格提出改進的建議，讓主廚印象深刻。在溝通和抗壓等能力方面的能力也相當突出，因而獲得了很多機會，追隨主廚為例如公爵夫人、流行歌星這樣的名流製作美食。

之后她更是幸運地在餐廳所有資歷等級高過自己的人當中，被主廚挑中作為唯二的助手，和大廚一同參加美食界最高獎博古斯獎競爭激烈的美國賽區選拔賽。比賽期間，她每天在廚房奮戰18個小時，她感受到了人的無限潛力。而這位主廚就是曾經代表美國隊首次拿下博古斯獎的人。

周淨媛說，比賽當天，各地名廚讓她看花了眼，而她是全場唯一的亞裔女性。雖然最後團隊排名第二惜敗，但她感到自己在過程中學到了太多。

烹飪學院畢業後，她本來想繼續去米其林三星餐廳學習，但因為投資人一再誠摯的邀請，也因為自己的夢想。她成為了灣區一家新中式融合餐廳的主廚。

談到未來，周淨媛希望改變西方人對中餐的刻板印象，開出米其林星級的中餐廳，傳遞中餐精緻、美味、多元的特質。